  Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day
Англия
25 декабря 2025, 05:59
Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day

Арсенал лидирует с небольшим отрывом от Ман Сити и Астон Виллы

Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге проведено 17 туров, и к Рождеству определена тройка лидеров.

17-й тур состоялся 20–22 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Арсенал переиграл Эвертон на выезде (1:0) и сохранил лидерство (39 очков).

Манчестер Сити разгромил Вест Хэм (3:0) и отстает от канониров на два очка (37 баллов).

Астон Вилла обыграла Ман Юнайтед (2:1) и идет на третьем месте (36 пунктов) с серией из 10 побед подряд, если учитывать все турниры.

Тоттенхэм уступил Ливерпулю (1:2), а в заключительном матче тура в понедельник Фулхэм переиграл Ноттингем Форест (1:0).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 15 туров. Также в зоне вылета находятся Вест Хэм (13) и Бернли (11).

Традиционный Boxing Day 26 декабря будет состоять из одного матча: Ман Юнайтед – Ньюкасл, остальные игры 18-го тура пройдут 27 и 28 декабря.

АПЛ. 17-й тур

  • 20.12.2025. 14:30. Ньюкасл – Челси – 2:2
  • 20.12.2025. 17:00. Борнмут – Бернли – 1:1
  • 20.12.2025. 17:00. Брайтон – Сандерленд – 0:0
  • 20.12.2025. 17:00. Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2
  • 20.12.2025. 17:00. Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0
  • 20.12.2025. 19:30. Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2
  • 20.12.2025. 22:00. Эвертон – Арсенал – 0:1
  • 20.12.2025. 22:00. Лидс – Кристал Пэлас – 4:1
  • 21.12.2025. 18:30. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1
  • 22.12.2025. 22:00. Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 17 12 3 2 31 - 10 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41 - 16 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27 - 18 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 36
4 Челси 17 8 5 4 29 - 17 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28 - 25 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19 - 17 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31 - 28 26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21 - 19 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26
9 Брайтон 17 6 6 5 25 - 23 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18 - 20 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24
11 Ньюкасл 17 6 5 6 23 - 22 26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24 - 25 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24 - 26 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23
14 Тоттенхэм 17 6 4 7 26 - 23 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26 - 29 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22
16 Лидс 17 5 4 8 24 - 31 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17 - 26 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 18
18 Вест Хэм 17 3 4 10 19 - 35 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 13
19 Бёрнли 17 3 2 12 19 - 34 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 11
20 Вулверхэмптон 17 0 2 15 9 - 37 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
