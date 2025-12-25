Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day
Арсенал лидирует с небольшим отрывом от Ман Сити и Астон Виллы
В Английской Премьер-лиге проведено 17 туров, и к Рождеству определена тройка лидеров.
17-й тур состоялся 20–22 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Арсенал переиграл Эвертон на выезде (1:0) и сохранил лидерство (39 очков).
Манчестер Сити разгромил Вест Хэм (3:0) и отстает от канониров на два очка (37 баллов).
Астон Вилла обыграла Ман Юнайтед (2:1) и идет на третьем месте (36 пунктов) с серией из 10 побед подряд, если учитывать все турниры.
Тоттенхэм уступил Ливерпулю (1:2), а в заключительном матче тура в понедельник Фулхэм переиграл Ноттингем Форест (1:0).
Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).
Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 15 туров. Также в зоне вылета находятся Вест Хэм (13) и Бернли (11).
Традиционный Boxing Day 26 декабря будет состоять из одного матча: Ман Юнайтед – Ньюкасл, остальные игры 18-го тура пройдут 27 и 28 декабря.
АПЛ. 17-й тур
- 20.12.2025. 14:30. Ньюкасл – Челси – 2:2
- 20.12.2025. 17:00. Борнмут – Бернли – 1:1
- 20.12.2025. 17:00. Брайтон – Сандерленд – 0:0
- 20.12.2025. 17:00. Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2
- 20.12.2025. 17:00. Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0
- 20.12.2025. 19:30. Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2
- 20.12.2025. 22:00. Эвертон – Арсенал – 0:1
- 20.12.2025. 22:00. Лидс – Кристал Пэлас – 4:1
- 21.12.2025. 18:30. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1
- 22.12.2025. 22:00. Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31 - 10
|27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал
|39
|2
|Манчестер Сити
|17
|12
|1
|4
|41 - 16
|27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс
|37
|3
|Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27 - 18
|27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон
|36
|4
|Челси
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал
|29
|5
|Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28 - 25
|27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
|29
|6
|Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19 - 17
|28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|7
|5
|5
|31 - 28
|26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21 - 19
|28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед
|26
|9
|Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон
|24
|10
|Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл
|24
|11
|Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл
|23
|12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24 - 25
|27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли
|23
|13
|Фулхэм
|17
|7
|2
|8
|24 - 26
|27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм
|23
|14
|Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26 - 23
|28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм
|22
|15
|Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26 - 29
|27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут
|22
|16
|Лидс
|17
|5
|4
|8
|24 - 31
|28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон
|18
|18
|Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19 - 35
|27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
|13
|19
|Бёрнли
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли
|11
|20
|Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9 - 37
|27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон
|2
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Ваната и Цыганкова за весенню и осеннюю кампании взяла лишь 31 балл
80-летний наставник поделился некоторыми воспоминаниями…