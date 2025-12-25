Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day

В Английской Премьер-лиге проведено 17 туров, и к Рождеству определена тройка лидеров.

17-й тур состоялся 20–22 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал переиграл Эвертон на выезде (1:0) и сохранил лидерство (39 очков).

Манчестер Сити разгромил Вест Хэм (3:0) и отстает от канониров на два очка (37 баллов).

Астон Вилла обыграла Ман Юнайтед (2:1) и идет на третьем месте (36 пунктов) с серией из 10 побед подряд, если учитывать все турниры.

Тоттенхэм уступил Ливерпулю (1:2), а в заключительном матче тура в понедельник Фулхэм переиграл Ноттингем Форест (1:0).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 15 туров. Также в зоне вылета находятся Вест Хэм (13) и Бернли (11).

Традиционный Boxing Day 26 декабря будет состоять из одного матча: Ман Юнайтед – Ньюкасл, остальные игры 18-го тура пройдут 27 и 28 декабря.

АПЛ. 17-й тур

20.12.2025. 14:30. Ньюкасл – Челси – 2:2

20.12.2025. 17:00. Борнмут – Бернли – 1:1

20.12.2025. 17:00. Брайтон – Сандерленд – 0:0

20.12.2025. 17:00. Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2

20.12.2025. 17:00. Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0

20.12.2025. 19:30. Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2

20.12.2025. 22:00. Эвертон – Арсенал – 0:1

20.12.2025. 22:00. Лидс – Кристал Пэлас – 4:1

21.12.2025. 18:30. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

22.12.2025. 22:00. Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 17 12 3 2 31 - 10 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 39 2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41 - 16 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 37 3 Астон Вилла 17 11 3 3 27 - 18 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 36 4 Челси 17 8 5 4 29 - 17 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 29 5 Ливерпуль 17 9 2 6 28 - 25 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 29 6 Сандерленд 17 7 6 4 19 - 17 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 27 7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31 - 28 26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26 8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21 - 19 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26 9 Брайтон 17 6 6 5 25 - 23 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 24 10 Эвертон 17 7 3 7 18 - 20 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24 11 Ньюкасл 17 6 5 6 23 - 22 26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 23 12 Брентфорд 17 7 2 8 24 - 25 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 23 13 Фулхэм 17 7 2 8 24 - 26 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23 14 Тоттенхэм 17 6 4 7 26 - 23 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22 15 Борнмут 17 5 7 5 26 - 29 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22 16 Лидс 17 5 4 8 24 - 31 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 19 17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17 - 26 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 18 18 Вест Хэм 17 3 4 10 19 - 35 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 13 19 Бёрнли 17 3 2 12 19 - 34 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 11 20 Вулверхэмптон 17 0 2 15 9 - 37 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 2 Полная таблица

Инфографика