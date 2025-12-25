Арсенал в 5-й раз встречает Рождество на вершине АПЛ. Как финишировали?

Лондонский Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ на Рождество в пятый раз в своей истории.

Команда из Лондона встречает рождественские праздники на первом месте чемпионата Англии, однако предыдущий опыт канониров заставляет вспомнить, что удержать лидерство до финиша сезона им пока ни разу не удавалось.

В 4 предыдущих случаях рождественское лидерство для Арсенала завершалось так:

сезон 2002/03 – 2-е место Арсенала (1. Ман Юнайтед, 2. Арсенал, 3. Ньюкасл)

сезон 2007/08 – 3-е место Арсенала (1. Ман Юнайтед, 2. Челси, 3. Арсенал)

сезон 2022/23 – 2-е место Арсенала (1. Ман Сити, 2. Арсенал, 3. Ман Юнайтед)

сезон 2023/24 – 2-е место Арсенала (1. Ман Сити, 2. Арсенал, 3. Ливерпуль)

Нынешний сезон 2025/26 дает команде Микеля Артеты очередной шанс изменить эту тенденцию и, находясь на вершине в Рождество, наконец довести борьбу за титул до победного конца. Суммарно Арсенал трижды выигрывал Английскую Премьер-лигу (1997/98, 2001/02, 2003/04), но при этом на Рождество не был лидером.

После очередного тура первая восьмерка АПЛ выглядит так: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (29), Сандерленд (27), Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас (26).

Турнирная таблица АПЛ