Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал в 5-й раз встречает Рождество на вершине АПЛ. Как финишировали?
Англия
25 декабря 2025, 03:32 | Обновлено 25 декабря 2025, 03:50
34
0

Арсенал в 5-й раз встречает Рождество на вершине АПЛ. Как финишировали?

Ни разу в предыдущих 4 случаях канониры не удержали лидерство на финише

25 декабря 2025, 03:32 | Обновлено 25 декабря 2025, 03:50
34
0
Арсенал в 5-й раз встречает Рождество на вершине АПЛ. Как финишировали?
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ на Рождество в пятый раз в своей истории.

Команда из Лондона встречает рождественские праздники на первом месте чемпионата Англии, однако предыдущий опыт канониров заставляет вспомнить, что удержать лидерство до финиша сезона им пока ни разу не удавалось.

В 4 предыдущих случаях рождественское лидерство для Арсенала завершалось так:

  • сезон 2002/03 – 2-е место Арсенала (1. Ман Юнайтед, 2. Арсенал, 3. Ньюкасл)
  • сезон 2007/08 – 3-е место Арсенала (1. Ман Юнайтед, 2. Челси, 3. Арсенал)
  • сезон 2022/23 – 2-е место Арсенала (1. Ман Сити, 2. Арсенал, 3. Ман Юнайтед)
  • сезон 2023/24 – 2-е место Арсенала (1. Ман Сити, 2. Арсенал, 3. Ливерпуль)

Нынешний сезон 2025/26 дает команде Микеля Артеты очередной шанс изменить эту тенденцию и, находясь на вершине в Рождество, наконец довести борьбу за титул до победного конца. Суммарно Арсенал трижды выигрывал Английскую Премьер-лигу (1997/98, 2001/02, 2003/04), но при этом на Рождество не был лидером.

После очередного тура первая восьмерка АПЛ выглядит так: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (29), Сандерленд (27), Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас (26).

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 17 12 3 2 31 - 10 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41 - 16 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27 - 18 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 36
4 Челси 17 8 5 4 29 - 17 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28 - 25 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19 - 17 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31 - 28 26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21 - 19 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26
9 Брайтон 17 6 6 5 25 - 23 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18 - 20 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24
11 Ньюкасл 17 6 5 6 23 - 22 26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24 - 25 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24 - 26 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23
14 Тоттенхэм 17 6 4 7 26 - 23 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26 - 29 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22
16 Лидс 17 5 4 8 24 - 31 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17 - 26 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 18
18 Вест Хэм 17 3 4 10 19 - 35 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 13
19 Бёрнли 17 3 2 12 19 - 34 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 11
20 Вулверхэмптон 17 0 2 15 9 - 37 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица
По теме:
Трагедия после гола: что ван де Вен написал травмированному Исаку?
ФОТО. Шахтер обратился к болельщикам по случаю Рождества
ВИДЕО. Игроки Динамо поздравили болельщиков с Рождеством
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон статистика Рождество
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ночной секрет Ямаля – поэтому у него не может быть девушки
Футбол | 25 декабря 2025, 01:21 1
Ночной секрет Ямаля – поэтому у него не может быть девушки
Ночной секрет Ямаля – поэтому у него не может быть девушки

Звезда каталонцев рассказал, что делает посреди ночи

Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Футбол | 24 декабря 2025, 08:59 6
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ

Лунин может продолжить выступления в «Милане»

ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
Футбол | 24.12.2025, 15:49
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Футбол | 24.12.2025, 07:54
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24.12.2025, 20:43
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 4
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 9
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 55
Футбол
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
23.12.2025, 02:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем