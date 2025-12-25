Арсенал в 5-й раз встречает Рождество на вершине АПЛ. Как финишировали?
Ни разу в предыдущих 4 случаях канониры не удержали лидерство на финише
Лондонский Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ на Рождество в пятый раз в своей истории.
Команда из Лондона встречает рождественские праздники на первом месте чемпионата Англии, однако предыдущий опыт канониров заставляет вспомнить, что удержать лидерство до финиша сезона им пока ни разу не удавалось.
В 4 предыдущих случаях рождественское лидерство для Арсенала завершалось так:
- сезон 2002/03 – 2-е место Арсенала (1. Ман Юнайтед, 2. Арсенал, 3. Ньюкасл)
- сезон 2007/08 – 3-е место Арсенала (1. Ман Юнайтед, 2. Челси, 3. Арсенал)
- сезон 2022/23 – 2-е место Арсенала (1. Ман Сити, 2. Арсенал, 3. Ман Юнайтед)
- сезон 2023/24 – 2-е место Арсенала (1. Ман Сити, 2. Арсенал, 3. Ливерпуль)
Нынешний сезон 2025/26 дает команде Микеля Артеты очередной шанс изменить эту тенденцию и, находясь на вершине в Рождество, наконец довести борьбу за титул до победного конца. Суммарно Арсенал трижды выигрывал Английскую Премьер-лигу (1997/98, 2001/02, 2003/04), но при этом на Рождество не был лидером.
После очередного тура первая восьмерка АПЛ выглядит так: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (29), Сандерленд (27), Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас (26).
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31 - 10
|27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал
|39
|2
|Манчестер Сити
|17
|12
|1
|4
|41 - 16
|27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс
|37
|3
|Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27 - 18
|27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон
|36
|4
|Челси
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал
|29
|5
|Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28 - 25
|27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
|29
|6
|Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19 - 17
|28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|7
|5
|5
|31 - 28
|26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21 - 19
|28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед
|26
|9
|Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон
|24
|10
|Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18 - 20
|27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл
|24
|11
|Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл
|23
|12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24 - 25
|27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли
|23
|13
|Фулхэм
|17
|7
|2
|8
|24 - 26
|27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм
|23
|14
|Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26 - 23
|28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм
|22
|15
|Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26 - 29
|27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут
|22
|16
|Лидс
|17
|5
|4
|8
|24 - 31
|28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон
|18
|18
|Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19 - 35
|27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
|13
|19
|Бёрнли
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли
|11
|20
|Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9 - 37
|27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон
|2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звезда каталонцев рассказал, что делает посреди ночи
Лунин может продолжить выступления в «Милане»