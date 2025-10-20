Ротань рассказал, почему помощник Турана показал ему средний палец

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань отреагировал на скандальный эпизод, который произошел после матча с «Шахтером». После словесной перепалки с коучем «волков» помощник тренера «Шахтера» Арды Турана иностранный специалист Карло Николини показал непристойный жест.

«Поступок Николини после матча? Это обычные эмоции. Обе команды очень хотели победить, поэтому и была такая напряженная, боевая борьба на поле.

Мы должны двигаться от игры к игре – проанализируем этот матч и сосредоточимся на следующем», – сказал Ротань.

В турнирной таблице УПЛ «Полесье» находится на пятой позиции с 19 очками.