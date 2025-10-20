Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 04:02 |
Ротань рассказал, почему помощник Турана показал ему средний палец

Тренер «Полесья» считает это обычными эмоциями

ФК Полесья. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань отреагировал на скандальный эпизод, который произошел после матча с «Шахтером». После словесной перепалки с коучем «волков» помощник тренера «Шахтера» Арды Турана иностранный специалист Карло Николини показал непристойный жест.

«Поступок Николини после матча? Это обычные эмоции. Обе команды очень хотели победить, поэтому и была такая напряженная, боевая борьба на поле.

Мы должны двигаться от игры к игре – проанализируем этот матч и сосредоточимся на следующем», – сказал Ротань.

В турнирной таблице УПЛ «Полесье» находится на пятой позиции с 19 очками.

Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Карло Николини Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
