В Житомире завершился центральный матч девятого тура УПЛ, в котором «Полесье» сыграло в сухую ничью с «Шахтером».

После завершения поединка между наставником «волков» Русланом Ротанем и помощником главного тренера «горняков» Арды Турана Карло Николини возник словесный спор. Итальянский специалист адресовал в сторону Ротаня непристойный жест, который зафиксировали режиссеры телеканала УПЛ-ТВ.

После этого матча «Шахтер» утратил возможность возглавить УПЛ и находится на второй строчке с 18 очками. «Полесье» занимает четвертую позицию с 16 очками.

ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест