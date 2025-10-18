Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 20:27
2138
11

Между Карло Николини и наставником «волков» возник спор

ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест
ФК Полесье. Русла Ротань

В Житомире завершился центральный матч девятого тура УПЛ, в котором «Полесье» сыграло в сухую ничью с «Шахтером».

После завершения поединка между наставником «волков» Русланом Ротанем и помощником главного тренера «горняков» Арды Турана Карло Николини возник словесный спор. Итальянский специалист адресовал в сторону Ротаня непристойный жест, который зафиксировали режиссеры телеканала УПЛ-ТВ.

После этого матча «Шахтер» утратил возможность возглавить УПЛ и находится на второй строчке с 18 очками. «Полесье» занимает четвертую позицию с 16 очками.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер Руслан Ротань Карло Николини
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
всі, хто попадає в Шахтьор, 
починають вести себе як хами чи бидло.
Чого воно оце отак???
Ответить
+6
avk2307
Ніколліні самий противний і неадекватний з тренерського штабу. після даші звичайно
Ответить
+5
Gargantua
думаю, что весной у Шахтера будет другой главный тренер.
стартовая эмоциональная накачка Турана уже не работает, а кроме эмоций у него за душой ничего нет 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT
Вся суть кротов в одном фото
Ответить
+4
Burevestnik
таки не гарно себе показала шавка Турана
Ответить
+3
бумбокс
Гнати їх сцяними тряпками з України разом з психічно неврівноваженим чуркою - манда бараном !!!
Ответить
+3
Александр Бондарь
Кто им в том Шахтере корону одевает? Луческу ,его помощник Спиридон,Срна ,бразильцы охуевши  е ставали.Теперь это муртало.Ничего не имею против того как его зовут и откуда он приехал.А да еще тренер молодежной комманды (Белик вроде). Это футбольные цари? Ну так они скоро снайперов на игру возить будут,Леонидович разрешил если что .
Ответить
0
heops
ти диви як замінусували)) я взагалі то вболівальник Полісся, але там цей тіп не показував фак Руслану Пертровичу а після стискання рук пояснював що такий жест було показано з лавки Полісся. але навіщо розбиратись, зробити скрін і розганяти ненависть...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
heops
запамятайте як виглядає вислів "вирвано з контексту"
соромно робити таку новину
Ответить
-9
