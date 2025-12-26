Boxing Day. Стали известны стартовые составы на матч между МЮ и Ньюкаслом
26 декабря в 22:00 состоится игра 18-го тура Английской Премьер-лиги
26 декабря в 22:00 состоится игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.
Сегодня – Boing Day: Манчестер Юнайтед и Ньюкасл сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Коучи Рубен Аморим и Эдди Хау назвали стартовые составы команд.
Ман Юнайтед идет на 7-й позиции (26 очков), Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).
Стартовые составы на матч между Ман Юнайтед и Ньюкаслом
Ман Юнайтед: Ламменс, Далот, Мартинес, Маунт, Кунья, Доргу, Каземиро, Шоу, Угарте, Гевен, Шешко
Запас: Баиндир, Фредриксон, Малация, Йоро, Дж. Флетчер, Т. Флетчер, Лейси, Мантато, Зиркзе
Ньюкасл: Ремсдейл, Холл, Шер, Тонали, Гордон, Тшау, Мерфи, Вольтемаде, Бруно Гимараес, Ремзи, Майли
Запас: Поуп, Жоэлинтон, Висса, Барнс, Уиллок, А. Мерфи, Шахар, Нив, Алаби
