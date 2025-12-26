Boxing Day. Стали известны стартовые составы на матч между МЮ и Ньюкаслом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 26 декабря 2025, 21:16
26 декабря в 22:00 состоится игра 18-го тура Английской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua. Рубен Аморим и Эдди Хау

26 декабря в 22:00 состоится игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Сегодня – Boing Day: Манчестер Юнайтед и Ньюкасл сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коучи Рубен Аморим и Эдди Хау назвали стартовые составы команд.

Ман Юнайтед идет на 7-й позиции (26 очков), Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).

Стартовые составы на матч между Ман Юнайтед и Ньюкаслом

Ман Юнайтед: Ламменс, Далот, Мартинес, Маунт, Кунья, Доргу, Каземиро, Шоу, Угарте, Гевен, Шешко

Запас: Баиндир, Фредриксон, Малация, Йоро, Дж. Флетчер, Т. Флетчер, Лейси, Мантато, Зиркзе

Ньюкасл: Ремсдейл, Холл, Шер, Тонали, Гордон, Тшау, Мерфи, Вольтемаде, Бруно Гимараес, Ремзи, Майли

Запас: Поуп, Жоэлинтон, Висса, Барнс, Уиллок, А. Мерфи, Шахар, Нив, Алаби

Инфографика

Манчестер Юнайтед Ньюкасл Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эдди Хау Boxing Day Манчестер Юнайтед - Ньюкасл стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
