Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Boxing Day. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
  4. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Boxing Day. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
26.12.2025 22:00 - : -
Ньюкасл
Англия
25 декабря 2025, 21:59
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Boxing Day. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 декабря в 22:00 матч 18-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Boxing Day. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 декабря в 22:00 состоится игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Это Boing Day: Манчестер Юнайтед и Ньюкасл сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим рассчитывает на победу, которая позволит подняться в топ-5.

Ман Юнайтед идет на 7-й позиции (26 очков), Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Лишь один матч. Почему в 2025 году не будет нормального Boxing Day?
Арсенал – лидер АПЛ на Рождество. Кто был первым в прошлом сезоне?
В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл Boxing Day
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
