26 декабря в 22:00 состоится игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Это Boing Day: Манчестер Юнайтед и Ньюкасл сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим рассчитывает на победу, которая позволит подняться в топ-5.

Ман Юнайтед идет на 7-й позиции (26 очков), Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

