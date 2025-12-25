Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Boxing Day. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 декабря в 22:00 матч 18-го тура чемпионата Англии
26 декабря в 22:00 состоится игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.
Это Boing Day: Манчестер Юнайтед и Ньюкасл сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим рассчитывает на победу, которая позволит подняться в топ-5.
Ман Юнайтед идет на 7-й позиции (26 очков), Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).
Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
