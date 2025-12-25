Лишь один матч. Почему в 2025 году не будет нормального Boxing Day?

Английская Премьер-лига в 2025 году фактически ломает одну из самых известных футбольных традиций. Вместо привычного Boxing Day, марафона матчей 26 декабря, болельщики увидят лишь одну игру. И это редчайший случай для элитного английского дивизиона и беспрецедентное решение для эпохи АПЛ.

Boxing Day давно стал синонимом футбольного праздника. Праздник уходит корнями в британскую историю: после Рождества состоятельные семьи дарили слугам коробки с подарками и давали выходной, а главным развлечением для простых людей становился футбол. Со временем именно 26 декабря закрепилось как день, когда заполнялись стадионы, а календарь чемпионата превращался в настоящий калейдоскоп дерби и соседских противостояний.

АПЛ годами бережно относилась к этой традиции. Более того, лига старалась формировать расписание так, чтобы фанатам не приходилось преодолевать большие расстояния в праздничные дни, вынося на Boxing Day в основном матчи между соседними командами. Болельщики всегда знали: 26 декабря их ждет насыщенный футбольный день.

Однако в 2025 году все изменится. На Boxing Day запланирован всего один матч – «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Ньюкасл». Игра стартует поздно вечером, а остальные встречи тура будут перенесены на субботу-воскресенье, 27 и 28 декабря. Для Премьер-лиги это минимальное количество матчей в высшем дивизионе на Boxing Day со времен послевоенных лет и абсолютный антирекорд для эпохи АПЛ, стартовавшей в 1992 году.

Ключевая причина – деньги и телевизионные контракты. По информации британских СМИ, лига в сезоне 2025/26 обязана уложиться в 33 игровых уик-энда, тогда как 5 туров должны пройти в будние дни. Дополнительную нагрузку создают расширенные еврокубки УЕФА и перенос матчей Кубка Англии на выходные. В результате календарь оказался настолько плотным, что 26 декабря, выпадающее на пятницу, решили трактовать как обычный игровой день.

Формально традиция не отменена, но фактически Boxing Day теряет свой привычный облик. Если раньше в этот день можно было увидеть до 10 матчей, то теперь праздник футбола сводится к одному поединку.

Читайте также: Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day

АПЛ. 18-й тур

26.12. 22:00. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

27.12. 14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити

27.12. 17:00. Арсенал – Брайтон

27.12. 17:00. Бернли – Эвертон

27.12. 17:00. Брентфорд – Борнмут

27.12. 17:00. Вест Хэм – Фулхэм

27.12. 17:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон

27.12. 19:30. Челси – Астон Вилла

28.12. 16:00. Сандерленд – Лидс

28.12. 18:30. Кристал Пэлас – Тоттенхэм

Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 17 12 3 2 31 - 10 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 39 2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41 - 16 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 37 3 Астон Вилла 17 11 3 3 27 - 18 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 36 4 Челси 17 8 5 4 29 - 17 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 29 5 Ливерпуль 17 9 2 6 28 - 25 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 29 6 Сандерленд 17 7 6 4 19 - 17 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 27 7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31 - 28 26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26 8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21 - 19 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26 9 Брайтон 17 6 6 5 25 - 23 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 24 10 Эвертон 17 7 3 7 18 - 20 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24 11 Ньюкасл 17 6 5 6 23 - 22 26.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 23 12 Брентфорд 17 7 2 8 24 - 25 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 23 13 Фулхэм 17 7 2 8 24 - 26 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23 14 Тоттенхэм 17 6 4 7 26 - 23 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22 15 Борнмут 17 5 7 5 26 - 29 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22 16 Лидс 17 5 4 8 24 - 31 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 19 17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17 - 26 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 18 18 Вест Хэм 17 3 4 10 19 - 35 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 13 19 Бёрнли 17 3 2 12 19 - 34 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 11 20 Вулверхэмптон 17 0 2 15 9 - 37 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 2 Полная таблица

