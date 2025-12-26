ШЕВЧЕНКО: «Я представлял Украину на 3 уровнях: игрок, тренер, глава УАФ»

Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопросы шведского издания Dagens Nyheter.

Шевченко успел поработать главным тренером сборной Украины в 2016–2021 годах. После Евро в 2021 году, где команда выбила Швецию в 1/8 финала, а затем уступила Англии в четвертьфинале, он покинул пост. Период после начала войны он называет самым важным в своей жизни.

– Я представлял Украину на трех уровнях: как игрок и капитан – с огромной ответственностью, как тренер – с еще большей ответственностью, и теперь как председатель федерации – с еще большей. Я привык к этим ролям, я знаю, чего от меня ждут.

С начала российского вторжения он занимался сбором средств, в том числе на ремонт школ, запуск футбольной лиги для ампутированных ветеранов войны и помощь украинским лучшим студентам в обучении.

– Если бы я этого не делал, я был бы не я. В таких ситуациях нужно быть примером. Я вернулся в Украину и взял на себя роль председателя федерации футбола. Я знаю, что должен пройти этот путь до конца.

– Вы никогда не боитесь?

– Да, конечно, я боюсь, возможно, больше за близких, чем за себя. Но я держусь.