Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШЕВЧЕНКО: «Я представлял Украину на 3 уровнях: игрок, тренер, глава УАФ»
Сборная УКРАИНЫ
26 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 26 декабря 2025, 20:01
41
0

ШЕВЧЕНКО: «Я представлял Украину на 3 уровнях: игрок, тренер, глава УАФ»

Президент УАФ ответил на вопросы шведских журналистов

26 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 26 декабря 2025, 20:01
41
0
ШЕВЧЕНКО: «Я представлял Украину на 3 уровнях: игрок, тренер, глава УАФ»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопросы шведского издания Dagens Nyheter.

Шевченко успел поработать главным тренером сборной Украины в 2016–2021 годах. После Евро в 2021 году, где команда выбила Швецию в 1/8 финала, а затем уступила Англии в четвертьфинале, он покинул пост. Период после начала войны он называет самым важным в своей жизни.

– Я представлял Украину на трех уровнях: как игрок и капитан – с огромной ответственностью, как тренер – с еще большей ответственностью, и теперь как председатель федерации – с еще большей. Я привык к этим ролям, я знаю, чего от меня ждут.

С начала российского вторжения он занимался сбором средств, в том числе на ремонт школ, запуск футбольной лиги для ампутированных ветеранов войны и помощь украинским лучшим студентам в обучении.

– Если бы я этого не делал, я был бы не я. В таких ситуациях нужно быть примером. Я вернулся в Украину и взял на себя роль председателя федерации футбола. Я знаю, что должен пройти этот путь до конца.

– Вы никогда не боитесь?

– Да, конечно, я боюсь, возможно, больше за близких, чем за себя. Но я держусь.

По теме:
ШЕВЧЕНКО: «У меня больше нет рабочих отношений с Абрамовичем»
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины покинул казахстанский клуб
Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Dagens Nyheter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Футбол | 26 декабря 2025, 08:52 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»

Известный тренер оценил бразильцев «Шахтера»

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26 декабря 2025, 09:26 4
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
Футбол | 26.12.2025, 07:00
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ВИДЕО. Скандальный свисток. В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку
Футбол | 26.12.2025, 15:04
ВИДЕО. Скандальный свисток. В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку
ВИДЕО. Скандальный свисток. В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Футбол | 26.12.2025, 19:29
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 16
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 13
Бокс
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем