Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко

Швеция в марте играет плей-офф, чтобы попасть на чемпионат мира и спасти честь. Украина играет за выживание страны, на четвертом году войны, в которой новые герои сменили старых. Андрей Шевченко знает все о том, что значит быть национальной иконой. Но самое тяжелое за карьеру задание у него сейчас – чуть в стороне от футбольного поля.

Андрей Шевченко был разбужен среди ночи 24 февраля 2022 года в своем доме в Лондоне телефонным звонком от матери. «Андрей, это началось». Его первой реакцией было добраться до Киева и вывезти оттуда маму и сестру.

Но ни одна из них не захотела покидать страну, а мама настаивала, чтобы Андрей принес больше пользы из-за границы. Используя свое положение и связи, он начал собирать деньги и привлекать внимание к ситуации в Украине.

– Я хочу поблагодарить шведский народ и правительство за поддержку нас в этой ситуации, – говорит «Шева», пунктуально подключаясь по видеосвязи из дома.

Андрей Шевченко – величайший футболист Украины всех времен. Уже два года он также является председателем федерации футбола страны. Сейчас он делит время между Лондоном и Киевом – городом, где его собственная футбольная карьера и началась, и завершилась.

Когда сотрудники федерации футбола Украины приходят в офис, часто приходится запускать генераторы из-за отключений электричества. Некоторые воздушные атаки длятся по двенадцать часов.

– Иногда люди не спали всю ночь. Мы начинаем с того, что обновляем информацию о том, где были бомбардировки, кто там живет, каковы обстоятельства. Во время подготовки к одному из наших матчей был разбомблен дом одного из наших игроков, но, к счастью, все выжили. Вот с такими вещами мы имеем дело каждый день.

За исключением нескольких месяцев паузы после начала войны украинский футбол функционирует, пусть и с трудом. Национальные сборные – женская и мужская – продолжают выступать, также и на молодежном уровне. Мужская сборная по футзалу в прошлом году завоевала бронзу чемпионата мира, а федерация недавно запустила две новые любительские лиги.

Матчи приходится прерывать почти каждые выходные, когда звучат воздушные тревоги, а стадионы могут принять лишь столько зрителей, сколько помещается в ближайших укрытиях. Меры безопасности строгие.

ФОТО. В январе 2024 года Андрей Шевченко был избран новым главой федерации футбола Украины. Большая часть работы связана с решением логистических проблем, вызванных российскими бомбардировками. «Нужно быть оптимистом и стараться поддерживать людей, с которыми работаешь, чтобы не терять надежду», – говорит Андрей Шевченко.

В начале декабря Андрей Шевченко присутствовал на жеребьевке чемпионата мира в Вашингтоне, где Дональд Трамп был награжден недавно учрежденной и крайне спорной премией ФИФА за мир. В то же время правительство США ведет переговоры о мирном плане для Украины, который, по крайней мере в первом черновике, выглядел как заказная работа кремля.

– Сейчас выходит очень много новостей, и мы не знаем, что правда, а что нет. Все жаждут мира в Украине, но я первым скажу, что это должен быть разумный мир, который Украина и наши европейские союзники смогут принять. Конечно, я слежу за этим, но я знаю, какова моя задача – футбол, и именно на нем я сейчас сосредоточен, – говорит Шевченко.

Он резко критикует решение CAS (Спортивного арбитражного суда) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 в феврале.

– Все страны, которые стоят на стороне россии, должны быть отстранены, пока идет война. Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно.

На прошлой неделе британское правительство установило срок в три месяца для бывшего владельца «Челси», российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы тот выплатил деньги, полученные от продажи клуба после начала войны. 2,5 млрд фунтов стерлингов (что соответствует более чем 30 млрд шведских крон) должны быть направлены на гуманитарную помощь Украине.

Андрей Шевченко был приглашен в «Челси» в 2006 году после того, как Абрамович несколько лет был нацелен на этот трансфер. В Премьер-лиге он провел лишь два сезона, но после завершения игровой карьеры Шевченко появлялся на «Стэмфорд Бридж», а в ряде случаев его связывали со слухами о возможном назначении тренером «Челси».

Согласно данным британского реестра компаний, в период с 2015 года по осень 2022-го Андрей Шевченко был зарегистрирован как «non-designated member» в компании, которая, среди прочего, занималась инвестициями для фирм из портфеля Абрамовича. Шевченко сообщил DN, что «не занимал никакой должности» в этой компании.

Британские активы Романа Абрамовича были заморожены после начала войны. Премьер-министр Кир Стармер пригрозил российскому олигарху судом, если деньги от продажи «Челси» не будут направлены украинским жертвам войны.

– У меня больше нет отношений с Абрамовичем. Я видел это в газете, но не следил за этим подробно. Это между ним и правительством, но, конечно, он должен заплатить эти деньги, – говорит Шевченко.

В середине декабря стало известно, что полуфинал плей-офф чемпионата мира против Швеции 26 марта пройдет в Валенсии. Каждый «домашний» матч на выезде – это головоломка для сборной, которая уже почти четыре года не может играть в Украине.

– Мы тратим огромные деньги на эти матчи, не имея возможности заполнить стадионы. Для нас проведение домашнего матча на нейтральном поле обходится примерно в пять раз дороже. Спонсоры находятся в стране, где идет война, и их ресурсы ограничены. Я не могу идти к правительству и требовать деньги – их приоритет в спасении страны. Мы должны делать все возможное в рамках собственного бюджета и полагаться на частные пожертвования для наших социальных проектов, – говорит Андрей Шевченко.

ФОТО. Андрей Шевченко, вручая медали на футбольном фестивале Talantikos, сказал: «Мы должны сделать так, чтобы дети оставались детьми и во время войны – ходили в школу и занимались спортом, потому что в конечном итоге это тоже форма терапии».

ФОТО. Андрей Шевченко по-прежнему остается одной из самых популярных спортивных личностей Украины более чем через десять лет после завершения игровой карьеры.

С удачей при жеребьевке Украине тоже не повезло, если верить «Шеве»:

– Нам, вероятно, достался самый сложный возможный соперник – Швеция. Я очень уважаю шведский футбол: у вас всегда были хорошие сборные и отличные игроки. Независимо от неудачного отбора на чемпионат мира, с северными командами всегда тяжело играть – у вас много качества, характера и идентичности. Во многом она похожа на нашу. Чтобы обыграть и вас, и нас, нужно много работать – это будет битва.

– Сборную Швеции много критиковали за то, что она не играет как команда.

– Так бывает всегда. Когда играешь хорошо, люди довольны; когда играешь плохо – находятся тысячи людей, которые тебя критикуют.

– Кого вы считаете фаворитом?

– Пятьдесят на пятьдесят, я не считаю, что есть фаворит. В итоге все всегда решают детали – состояние травмированных и подготовка.

26 марта следующего года Украина и Швеция встретятся в полуфинале, победитель которого выйдет в финал против победителя пары Польша – Албания. Матч против Украины пройдет в Валенсии. Если Швеция обыграет Украину, она сыграет в решающем матче за прямую путевку на ЧМ 31 марта на Strawberry Arena.

Подготовка, да. Когда Грэм Поттер соберет своих игроков на полуфинал плей-офф к чемпионату мира в конце марта, это будет сборная с множеством вопросов. Не выбыл ли Александр Исак? Начал ли Виктор Дьекереш снова забивать? Есть ли у Швеции четыре защитника, которые знают имена друг друга?

У Украины, как известно, другие проблемы. Целое поколение футболистов мужской сборной было призвано в армию для защиты страны от полномасштабного российского вторжения. Несколько бывших профессионалов и воспитанников академий погибли на фронте, многие другие потеряли членов семей в постоянных российских атаках на Украину за последние четыре года. Множество молодых талантов покинули страну.

– Эта война не обошла стороной ни одного игрока. Она проникла в каждую семью, в каждый дом. Нельзя сказать, что война сама по себе служит «мотивацией», но каждый игрок хочет сделать что-то для своего народа и знает, что украинцы хотя бы на короткое время становятся счастливее, когда сборная побеждает. Это большая ответственность, – говорит Андрей Шевченко.

ФОТО. Андрей Шевченко стал лучшим бомбардиром Серии А уже в своем первом сезоне в «Милане», забив 24 мяча. Здесь он с бразильцем и партнером по команде Кака на заднем плане.

Его собственная футбольная карьера – это в равной степени рассказ о современной истории Украины. Андрей Шевченко родился в 1976 году и вырос недалеко от Киева, в тогдашнем Советском Союзе. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году десятилетний Андрей однажды пришел домой с футбольным мячом, зараженным радиацией. Через пару недель его эвакуировали за 1500 километров от дома, разлучив с родителями на несколько недель. В том же году его пригласили в «Динамо» Киев, обратив внимание на едва ли десятилетнего таланта на школьном турнире.

После обретения независимости в 1991 году он сформировал грозную атакующую пару в новообразованной украинской лиге с нынешним главным тренером сборной Сергеем Ребровым. Жесткие тренировки под руководством легендарного визионера Валерия Лобановского заложили основу карьеры, которая до сих пор не имеет равных в 35-летней истории Украины.

– Лобановский научил нас ответственности и самодисциплине и оказал на нас огромное влияние как на футболистов, но и как на людей. Он четко показал свой путь к успеху, и я не знаю другого. Конечно, мне нравится побеждать, но еще больше мне нравится путь к этому, – говорит Шевченко.

Осенью 1998 года Андрей Шевченко сыграл первый матч сборной Украины против России после обретения независимости – в Киеве, который кипел от национального подъема и враждебности. Украина победила при 82 тысячах зрителей. Одним из них был спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда.

Восемь лет спустя Шевченко покинул «Милан», забив 175 мячей в красно-черной футболке. К тому моменту он дважды становился лучшим бомбардиром Серии А и помог «Милану» завоевать первый за пять лет чемпионский титул в сезоне 2003/2004. В 2003 году он реализовал решающий пенальти в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а год спустя получил «Золотой мяч» как лучший игрок мира.

ФОТО. В 2004 году Андрей Шевченко стал третьим украинским футболистом, выигравшим «Золотой мяч». В прошлом году он ездил с трофеем по Украине, отмечая 20-летие и позволяя людям фотографироваться. Этим летом он совершил турне по стране вместе с Олегом Блохиным, выигравшим приз в 1975 году, и Игорем Белановым, получившим его в 1986-м, оба, впрочем, под флагом Советского Союза.

После пары сезонов в «Челси» Андрей Шевченко вернулся домой в 2009 году, чтобы завершить карьеру в «Динамо» Киев. Три года спустя, в 36 лет, он привел Украину к победе в стартовом матче домашнего чемпионата Европы, забив два мяча в ворота Швеции Эрика Хамрена.

Тем же летом он повесил бутсы на гвоздь, будучи самой популярной спортивной личностью страны с большим отрывом. До начала войны и выхода Владимира Зеленского на мировую арену он, вероятно, был самым известным украинцем на планете.

Шевченко также успел поработать главным тренером сборной Украины в 2016–2021 годах. После Евро в 2021 году, где команда выбила Швецию в 1/8 финала, а затем уступила Англии в четвертьфинале, он покинул пост. Период после начала войны он называет самым важным в своей жизни.

– Я представлял Украину на трех уровнях: как игрок и капитан – с огромной ответственностью, как тренер – с еще большей ответственностью, и теперь как председатель федерации – с еще большей. Я привык к этим ролям, я знаю, чего от меня ждут.

С начала российского вторжения он занимался сбором средств, в том числе на ремонт школ, запуск футбольной лиги для ампутированных ветеранов войны и помощь украинским лучшим студентам в обучении.

– Если бы я этого не делал, я был бы не я. В таких ситуациях нужно быть примером. Я вернулся в Украину и взял на себя роль председателя федерации футбола. Я знаю, что должен пройти этот путь до конца.

– Вы никогда не боитесь?

– Да, конечно, я боюсь, возможно, больше за близких, чем за себя. Но я держусь.

Факты. Андрей Шевченко

Родился: 29 сентября 1976 года в Двиркивщине, Украина, тогдашний Советский Союз

Проживает: Лондон и Киев

Семья: женат, четверо сыновей от американской бывшей модели Кристен Пазик

Игровая карьера: Андрей Шевченко заявил о себе в «Динамо» Киев в 1990-е годы, в том числе хет-триком на выезде против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Перешел в «Милан» в 1999 году и играл за клуб 7 сезонов, прежде чем подписал контракт с «Челси».

Покинул Лондон через два года и завершил карьеру в «Динамо» Киев. В качестве капитана вывел Украину в четвертьфинал домашнего Евро-2012.

Достижения: выигрывал Серию А, Лигу чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА с «Миланом». Дважды становился лучшим бомбардиром Серии А и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за «Динамо» Киев и «Милан».

С «Челси» Шевченко выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. Также имеет множество титулов с «Динамо» Киев. 111 матчей и 48 голов за сборную Украины.

Источник: Dagens Nyheter. Перевод и адаптация: Sport.ua