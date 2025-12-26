ШЕВЧЕНКО: «У меня больше нет рабочих отношений с Абрамовичем»

Шведское издание Dagens Nyheter рассказало, что рабочие отношения Андрея Шевченко и Романа Абрамовича прерваны.

На прошлой неделе британское правительство установило срок в три месяца для бывшего владельца «Челси», российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы тот выплатил деньги, полученные от продажи клуба после начала войны. 2,5 млрд фунтов стерлингов (что соответствует более чем 30 млрд шведских крон) должны быть направлены на гуманитарную помощь Украине.

Андрей Шевченко был приглашен в «Челси» в 2006 году после того, как Абрамович несколько лет был нацелен на этот трансфер. В Премьер-лиге он провел лишь два сезона, но после завершения игровой карьеры Шевченко появлялся на «Стэмфорд Бридж», а в ряде случаев его связывали со слухами о возможном назначении тренером «Челси».

Согласно данным британского реестра компаний, в период с 2015 года по осень 2022-го Андрей Шевченко был зарегистрирован как «non-designated member» в компании, которая, среди прочего, занималась инвестициями для фирм из портфеля Абрамовича. Шевченко сообщил DN, что «не занимал никакой должности» в этой компании.

Британские активы Романа Абрамовича были заморожены после начала войны. Премьер-министр Кир Стармер пригрозил российскому олигарху судом, если деньги от продажи «Челси» не будут направлены украинским жертвам войны.

– У меня больше нет отношений с Абрамовичем. Я видел это в газете, но не следил за этим подробно. Это между ним и правительством, но, конечно, он должен заплатить эти деньги, – говорит Шевченко.