ШЕВЧЕНКО: «Был разбомблен дом одного из наших игроков, но все выжили»

Президент УАФ Андрея Шевченко рассказал шведскому изданию Dagens Nyheter об ужасах войны в Украине.

Андрей Шевченко был разбужен среди ночи 24 февраля 2022 года в своем доме в Лондоне телефонным звонком от матери. «Андрей, это началось». Его первой реакцией было добраться до Киева и вывезти оттуда маму и сестру.

Но ни одна из них не захотела покидать страну, а мама настаивала, чтобы Андрей принес больше пользы из-за границы. Используя свое положение и связи, он начал собирать деньги и привлекать внимание к ситуации в Украине.

– Я хочу поблагодарить шведский народ и правительство за поддержку нас в этой ситуации, – говорит «Шева», пунктуально подключаясь по видеосвязи из дома.

Андрей Шевченко – величайший футболист Украины всех времен. Уже два года он также является председателем федерации футбола страны. Сейчас он делит время между Лондоном и Киевом – городом, где его собственная футбольная карьера и началась, и завершилась.

Когда сотрудники федерации футбола Украины приходят в офис, часто приходится запускать генераторы из-за отключений электричества. Некоторые воздушные атаки длятся по двенадцать часов.

– Иногда люди не спали всю ночь. Мы начинаем с того, что обновляем информацию о том, где были бомбардировки, кто там живет, каковы обстоятельства. Во время подготовки к одному из наших матчей был разбомблен дом одного из наших игроков, но, к счастью, все выжили. Вот с такими вещами мы имеем дело каждый день.

За исключением нескольких месяцев паузы после начала войны украинский футбол функционирует, пусть и с трудом. Национальные сборные – женская и мужская – продолжают выступать, также и на молодежном уровне. Мужская сборная по футзалу в прошлом году завоевала бронзу чемпионата мира, а федерация недавно запустила две новые любительские лиги.

Матчи приходится прерывать почти каждые выходные, когда звучат воздушные тревоги, а стадионы могут принять лишь столько зрителей, сколько помещается в ближайших укрытиях. Меры безопасности строгие.