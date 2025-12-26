ШЕВЧЕНКО: «Лобановский научил нас ответственности и самодисциплине»

Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью, в котором вспомнило ключевые этапы карьеры Андрея Шевченко.

Его собственная футбольная карьера – это в равной степени рассказ о современной истории Украины. Андрей Шевченко родился в 1976 году и вырос недалеко от Киева, в тогдашнем Советском Союзе. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году десятилетний Андрей однажды пришел домой с футбольным мячом, зараженным радиацией. Через пару недель его эвакуировали за 1500 километров от дома, разлучив с родителями на несколько недель. В том же году его пригласили в «Динамо» Киев, обратив внимание на едва ли десятилетнего таланта на школьном турнире.

После обретения независимости в 1991 году он сформировал грозную атакующую пару в новообразованной украинской лиге с нынешним главным тренером сборной Сергеем Ребровым. Жесткие тренировки под руководством легендарного визионера Валерия Лобановского заложили основу карьеры, которая до сих пор не имеет равных в 35-летней истории Украины.

– Лобановский научил нас ответственности и самодисциплине и оказал на нас огромное влияние как на футболистов, но и как на людей. Он четко показал свой путь к успеху, и я не знаю другого. Конечно, мне нравится побеждать, но еще больше мне нравится путь к этому, – говорит Шевченко.

Осенью 1998 года Андрей Шевченко сыграл первый матч сборной Украины против России после обретения независимости – в Киеве, который кипел от национального подъема и враждебности. Украина победила при 82 тысячах зрителей. Одним из них был спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда.

Восемь лет спустя Шевченко покинул «Милан», забив 175 мячей в красно-черной футболке. К тому моменту он дважды становился лучшим бомбардиром Серии А и помог «Милану» завоевать первый за пять лет чемпионский титул в сезоне 2003/2004. В 2003 году он реализовал решающий пенальти в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а год спустя получил «Золотой мяч» как лучший игрок мира.

После пары сезонов в «Челси» Андрей Шевченко вернулся домой в 2009 году, чтобы завершить карьеру в «Динамо» Киев. Три года спустя, в 36 лет, он привел Украину к победе в стартовом матче домашнего чемпионата Европы, забив два мяча в ворота Швеции Эрика Хамрена. Тем же летом он повесил бутсы на гвоздь, будучи самой популярной спортивной личностью страны с большим отрывом.