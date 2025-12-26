Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 14:31
Шевченко оценил мирные переговоры между Украиной и США

Президент УАФ следит за процессом

Шевченко оценил мирные переговоры между Украиной и США
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о мирных переговорах между Украиной и Соединенными Штатами Америки по завершению войны:

«Сейчас поступает много новостей, и мы не знаем, что является правдой, а что нет. Все стремятся к миру в Украине, но я должен заметить, что это должен быть справедливый мир, который смогут принять Украина и наши европейские союзники. Я, конечно, слежу за этим процессом, но знаю, что моя основная задача – это футбол. И именно на нем я сосредотачиваюсь сейчас».

Ранее Андрей Шевченко выступил с заявлением о матче Украина – Швеция в отборе на ЧМ-2026.

Андрей Шевченко российско-украинская война Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник
