Домашние матчи сборной за границей: Шевченко удивил цифрами расходов

Президент УАФ Андрей Шевченко обратил внимание на значительные финансовые затраты, связанные с организацией «домашних» по статусу матчей сборной Украины за пределами страны.

«Проведение таких встреч обходится нам в колоссальные суммы, при этом мы лишены возможности собрать полный стадион. По сути, номинально домашний матч на нейтральном поле стоит примерно в пять раз дороже обычного.

Наши спонсоры находятся в государстве, где продолжаются боевые действия, поэтому их финансовые возможности серьезно ограничены.

Я не могу обращаться к правительству с требованиями о дополнительном финансировании.

Мы вынуждены работать строго в рамках имеющегося бюджета и рассчитывать на поддержку частных доноров, особенно когда речь идет о социальных инициативах», – отметил глава УАФ в комментарии изданию Dagens Nyheter.