Домашние матчи сборной за границей: Шевченко удивил цифрами расходов
Президент УАФ обратил внимание на значительные финансовые затраты
Президент УАФ Андрей Шевченко обратил внимание на значительные финансовые затраты, связанные с организацией «домашних» по статусу матчей сборной Украины за пределами страны.
«Проведение таких встреч обходится нам в колоссальные суммы, при этом мы лишены возможности собрать полный стадион. По сути, номинально домашний матч на нейтральном поле стоит примерно в пять раз дороже обычного.
Наши спонсоры находятся в государстве, где продолжаются боевые действия, поэтому их финансовые возможности серьезно ограничены.
Я не могу обращаться к правительству с требованиями о дополнительном финансировании.
Мы вынуждены работать строго в рамках имеющегося бюджета и рассчитывать на поддержку частных доноров, особенно когда речь идет о социальных инициативах», – отметил глава УАФ в комментарии изданию Dagens Nyheter.
В течение текущего года национальная команда Украины проводила свои формально домашние поединки на стадионах Испании и Польши.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волки уже подписали Илира Красничи, презентация ожидается в ближайшее время
Римский клуб планирует полностью обновить линию атаки