Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Домашние матчи сборной за границей: Шевченко удивил цифрами расходов
Сборная УКРАИНЫ
26 декабря 2025, 01:03 |
259
0

Домашние матчи сборной за границей: Шевченко удивил цифрами расходов

Президент УАФ обратил внимание на значительные финансовые затраты

26 декабря 2025, 01:03 |
259
0
Домашние матчи сборной за границей: Шевченко удивил цифрами расходов
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Шевченко обратил внимание на значительные финансовые затраты, связанные с организацией «домашних» по статусу матчей сборной Украины за пределами страны.

«Проведение таких встреч обходится нам в колоссальные суммы, при этом мы лишены возможности собрать полный стадион. По сути, номинально домашний матч на нейтральном поле стоит примерно в пять раз дороже обычного.

Наши спонсоры находятся в государстве, где продолжаются боевые действия, поэтому их финансовые возможности серьезно ограничены.

Я не могу обращаться к правительству с требованиями о дополнительном финансировании.

Мы вынуждены работать строго в рамках имеющегося бюджета и рассчитывать на поддержку частных доноров, особенно когда речь идет о социальных инициативах», – отметил глава УАФ в комментарии изданию Dagens Nyheter.

В течение текущего года национальная команда Украины проводила свои формально домашние поединки на стадионах Испании и Польши.

По теме:
ФОТО. Мудрик эпично потроллил Трубина после его фотосессии с женой
Павелко появился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эта игра покажет, может нам лучше не позориться»
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Футбол | 25 декабря 2025, 14:22 18
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер

Волки уже подписали Илира Красничи, презентация ожидается в ближайшее время

В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге
Футбол | 25 декабря 2025, 17:31 4
В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге
В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге

Римский клуб планирует полностью обновить линию атаки

Решение принято. Сенсационный кkуб АПЛ попрощается с тренером
Футбол | 25.12.2025, 23:43
Решение принято. Сенсационный кkуб АПЛ попрощается с тренером
Решение принято. Сенсационный кkуб АПЛ попрощается с тренером
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Футбол | 25.12.2025, 14:57
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 25.12.2025, 10:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 11
Футбол
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
24.12.2025, 02:57
Футбол
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он не захотел драться. Я высосу из тебя силы, нокаутирую»
Дерек ЧИСОРА: «Он не захотел драться. Я высосу из тебя силы, нокаутирую»
24.12.2025, 00:02
Бокс
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 10
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 10
Футбол
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем