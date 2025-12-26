7 голов в 14 матчах АПЛ. Сможет ли Вольтемаде превзойти Клинсмана?

Немецкий нападающий Ньюкасл Юнайтед Ник Вольтемаде в своих первых 14 матчах в АПЛ забил 7 голов.

Форвард «сорок» уже повторил достижение Паскаля Гросса, который в своем дебютном сезоне Премьер-лиги (2017/18) забил 7 голов, правда, в 38 поединках.

Уже сегодня, в выездном матче 18-го тура против Манчестер Юнайтед, Вольтемаде может догнать результат другого немца Андре Шюррле (8 голов в 30 матчах сезона 2013/14), если ему удастся забить гол.

Рекордсменом среди представителей Германии является Юрген Клинсманн, в своем первом сезоне АПЛ (1994/95) забивший 20 голов в 41 игре.

Второй лучший результат среди немецких футболистов Лукас Подольски (11 голов, 2012/13).

Немецкие футболисты с самым большим количеством забитых мячей в дебютном сезоне в АПЛ