  4. 7 голов в 14 матчах АПЛ. Сможет ли Вольтемаде превзойти Клинсмана?
Англия
7 голов в 14 матчах АПЛ. Сможет ли Вольтемаде превзойти Клинсмана?

Нападающий Ньюкасла может войти в тройку лучших немецких бомбардиров в дебютных сезонах в АПЛ

7 голов в 14 матчах АПЛ. Сможет ли Вольтемаде превзойти Клинсмана?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

Немецкий нападающий Ньюкасл Юнайтед Ник Вольтемаде в своих первых 14 матчах в АПЛ забил 7 голов.

Форвард «сорок» уже повторил достижение Паскаля Гросса, который в своем дебютном сезоне Премьер-лиги (2017/18) забил 7 голов, правда, в 38 поединках.

Уже сегодня, в выездном матче 18-го тура против Манчестер Юнайтед, Вольтемаде может догнать результат другого немца Андре Шюррле (8 голов в 30 матчах сезона 2013/14), если ему удастся забить гол.

Рекордсменом среди представителей Германии является Юрген Клинсманн, в своем первом сезоне АПЛ (1994/95) забивший 20 голов в 41 игре.

Второй лучший результат среди немецких футболистов Лукас Подольски (11 голов, 2012/13).

Немецкие футболисты с самым большим количеством забитых мячей в дебютном сезоне в АПЛ

  • 20 – Юрген Клинсман (1994/95, 41 матч)
  • 11 – Лукас Подольски (2012/13, 33 матча)
  • 8 – Андре Шюррле (2013/14, 30 матчей)
  • 7 – Паскаль Гросс (2017/18, 38 матчей)
  • 7 – Ник Вольтемаде (2025/26, 14 матчей)
Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Ник Вольтемаде Юрген Клинсман Андре Шюррле Лукас Подольски Паскаль Гросс
Сергей Турчак Источник: Instagram
