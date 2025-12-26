Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 20:07
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году

Георгий Цитаишвили с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины свободным агентом

26 декабря 2025, 20:07 |
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Вингер киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили с высокой вероятностью получит статус свободного агента и покинет чемпионат Украины.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист выступает на правах аренды за «Мец» – соглашение с французским клубом истекает после завершения сезона 2025/26, как и контракт с «бело-синими».

В услугах грузинского вингера заинтересованы французские «Лион», «Марсель», «Лилль», итальянский «Лацио» и испанский «Вильярреал», однако эти команды не намерены осуществлять трансфер зимой, так как летом смогут подписать Цитаишвили бесплатно.

Георгий перебрался в чемпионат Украины в 2011 году из кипрского «Анортосиса», однако большую часть своей карьеры провел в арендах. Играл за команды из Польши, Испании, Франции и Грузии.

В нынешнем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Цитаишвили составляет 2,5 млн евро.

Мец Динамо Киев Георгий Цитаишвили трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ свободный агент аренда игрока
Николай Тытюк Источник: YouTube
