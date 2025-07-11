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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 20:09 | Обновлено 11 июля 2025, 20:40
1148
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб французской Лиги 1 забрал вингера киевского Динамо

«Мец» объявил о переходе футболиста сборной Грузии Георгия Цитаишвили

11 июля 2025, 20:09 | Обновлено 11 июля 2025, 20:40
1148
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб французской Лиги 1 забрал вингера киевского Динамо
ФК Мец. Георгий Цитаишвили

Вингер киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили сезон 2025/26 проведет в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Представитель Лиги 1 – футбольный клуб «Мец» объявил о переходе 24-летнего игрока. Стороны договорились о сотрудничестве на один год. Цитаишвили присоединился к новой команде на правах аренды.

Стоит отметить, что в июне 2026 года у футболиста заканчивается контракт с «бело-синими», поэтому чемпионы Украины потеряют футболиста, который станет свободным агентом.

В прошлом сезоне Георгий играл за испанскую «Гранаду», которая выступает во втором по силе дивизионе – Сегунде. Провел 39 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

«Мец» финишировал на третьем месте в Лиге 2, попал в плей-офф, где одолел «Реймс» (1:1, 3:1). После этого успеха клуб завоевал путевку в элитный французский дивизион.

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Динамо Киев Мец Георгий Цитаишвили трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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