Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Динамо: «Семь-восемь нормальных игроков, остальные – посредственные»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 19:33 |
1445
1

Тренер Динамо: «Семь-восемь нормальных игроков, остальные – посредственные»

Мацей Кендзерек – о трансферах в условиях войны и преимуществе «Шахтера»

26 декабря 2025, 19:33 |
1445
1 Comments
Тренер Динамо: «Семь-восемь нормальных игроков, остальные – посредственные»
ФК Динамо Киев. Мацей Кендзерек

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о своем пребывании в Премьер-лиге и прокомментировал трансферную политику одного из грандов украинского футбола в условиях полномасштабной войны:

– Снизился ли уровень украинской лиги с начала российского вторжения? Украина опустилась с 12-го на 27-е место в рейтинге УЕФА.

– Когда-то «Динамо» потратило более 50 миллионов евро за одно трансферное окно, но сейчас это совершенно нереально. Мне тяжело сравнивать прошлое; тогда, конечно, было легче покупать игроков, ведь легионеры боятся заходить в чемпионат Украины.

– Однако «Шахтер» продолжает тратить значительные средства. Этим летом он потратил 36 миллионов евро.

– Да, но «Шахтер» каждый день находится во Львове, на базе владельца «Руха», и проводит там свои матчи.

– И там безопаснее, чем в Киеве?

– Да, потому что это дальше оккупированных территорий. Анализируя соперника перед матчем, я увидел, что есть игроки, которых любой польский тренер даже не рассматривал бы.

И эти игроки попадают в украинскую лигу, потому что футболисты более высокого уровня не хотят сюда приходить, и это создает проблему. Команды различаются по качеству; у них есть семь или восемь хороших игроков, остальные – посредственные, – рассказал Кендзерек.

По теме:
В ЛНЗ отреагировали на возможное попадание клуба в Лигу чемпионов
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Мацей Кендзерек
Николай Тытюк Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
Бокс | 26 декабря 2025, 10:42 3
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»

Дерек раскритиковал Джейка Пола

Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Футбол | 26 декабря 2025, 20:07 0
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году

Георгий Цитаишвили с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины свободным агентом

Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26.12.2025, 08:34
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Футбол | 26.12.2025, 13:27
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Футбол | 26.12.2025, 11:19
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Тупа статєйка ніпрощо..
Ответить
0
Популярные новости
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
24.12.2025, 16:35 2
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
24.12.2025, 19:07 3
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 8
Футбол
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
25.12.2025, 21:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем