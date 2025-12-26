Тренер Динамо: «Семь-восемь нормальных игроков, остальные – посредственные»
Мацей Кендзерек – о трансферах в условиях войны и преимуществе «Шахтера»
Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о своем пребывании в Премьер-лиге и прокомментировал трансферную политику одного из грандов украинского футбола в условиях полномасштабной войны:
– Снизился ли уровень украинской лиги с начала российского вторжения? Украина опустилась с 12-го на 27-е место в рейтинге УЕФА.
– Когда-то «Динамо» потратило более 50 миллионов евро за одно трансферное окно, но сейчас это совершенно нереально. Мне тяжело сравнивать прошлое; тогда, конечно, было легче покупать игроков, ведь легионеры боятся заходить в чемпионат Украины.
– Однако «Шахтер» продолжает тратить значительные средства. Этим летом он потратил 36 миллионов евро.
– Да, но «Шахтер» каждый день находится во Львове, на базе владельца «Руха», и проводит там свои матчи.
– И там безопаснее, чем в Киеве?
– Да, потому что это дальше оккупированных территорий. Анализируя соперника перед матчем, я увидел, что есть игроки, которых любой польский тренер даже не рассматривал бы.
И эти игроки попадают в украинскую лигу, потому что футболисты более высокого уровня не хотят сюда приходить, и это создает проблему. Команды различаются по качеству; у них есть семь или восемь хороших игроков, остальные – посредственные, – рассказал Кендзерек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек раскритиковал Джейка Пола
Георгий Цитаишвили с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины свободным агентом