Виктор ЛЕОНЕНКО: «Суркис оставит Костюка тренером Динамо, если...»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил шансы «бело-синих» в борьбе за чемпионство, а также прокомментировал назначение Игоря Костюка главным тренером.

– «Динамо» во втором круге сможет побороться за чемпионство или девять очков не отыграть?

– Шансов на чемпионство нет никаких. Думаю, «Динамо» будет бороться с «Полесьем» за третье место. Хотя у нас все команды практически одинаковые. Тот же «Шахтер» теряет очки там, где не должен этого делать.

– Многие эксперты предполагали, что Игорь Костюк будет тренировать «Динамо» только до зимней паузы, но Игорь Суркис убрал приставку и. о. и назначил его полноценным главным тренером киевлян. Удивились такому решению?

– Грамотное решение. Игорь Михайлович, скорее всего, ищет деньги и пока не придумал, кого назначать. Лучше полгода подумать, чем поспешные решения принимать.

За это время можно дать шанс проявить себя Костюку. Суркис оставит Костюка тренером «Динамо», если не найдет денег на трансферы. Отмазка уже есть: девять очков играть было невозможно, – считает Леоненко.