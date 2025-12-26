Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 20:44
Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины

В услугах Дмитрия Топалова заинтересован азербайджанский «Нефтчи» и Юрий Вернидуб

Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Instagram. Дмитрий Топалов

Вингер донецкого «Шахтера» Дмитрий Топалов планирует продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Об этом сообщило издание sportinfo.az.

Контракт 27-летнего футболиста истекает 31 декабря, после чего он получит статус свободного агента, поскольку не входит в планы главного тренера «горняков» Арды Турана.

В услугах Топалова заинтересован «Нефтчи», который возглавляет известный украинский специалист Юрий Вернидуб. Азербайджанский клуб провел переговоры с вингером, в ходе которых стороны обсудили условия будущего соглашения.

Украинец подпишет контракт до завершения сезона 2025/26, который может быть продлен по схеме 1+1 в случае успешной игры Дмитрия на футбольном поле. Зарплата вингера составит десять тысяч долларов в месяц.

На данный момент Топалов находится в Украине и ждет разрешения на пересечение границы – «Нефтчи» надеется оформить футболисту все необходимые документы, которые позволят покинуть страну, как это сделал ранее сам Вернидуб.

Топалов за все время пребывания в донецкой команде провел 18 матчей, в которых отметился одним ассистом. Кроме донецкого клуба, вингер выступал на правах аренды за «Мариуполь», «Колос» и ЛНЗ.

Николай Тытюк Источник: sportinfo.az
