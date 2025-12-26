Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Неудачники». Леоненко назвал главную ошибку Карпат и вспомнил Маркевича
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 20:27
653
1

Бывший игрок сборной Украины недоволен результатами львовского клуба в сезоне 2025/26

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко уверен, что львовские «Карпаты» совершили ошибку, когда прекратили сотрудничество с именитым тренером Мироном Маркевичем.

– Что не так с «Карпатами»? Финансы есть, а результата нет, только девятое место.

– Владелец «Карпат» допустил большую ошибку, когда уволил Мирона Богдановича Маркевича и вместо него нанял «пасовцев». PASS – это неудачники, которые ничего нового в футболе не придумали, кроме новых слов, которые никому не нужны, – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне львовский клуб набрал 19 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице. Команда Владислава Лупашко опережает зону стыковых матчей на четыре пункта.

Мирон Маркевич в последний раз возглавлял «Карпаты» с 2023 по 2024 год. Опытный специалист покинул клуб, поскольку был недоволен трансферной политикой клуба и отсутствием усиления.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Мирон Маркевич Виктор Леоненко
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
vazazh
Леон перестань піздіти, ти ж не гірше за мене знаєш, що таке пане Мирон. Він тренує лише те, де пахнуть бабки. І Горбати йому здалися бабками, які поивуть, а як їх не виявилося пане Мирон гавнув у степ. Так само як тренував збірну, з якої сачканув, довевши її до безвиходу. І хто сказав, що він в чомусь спец? Як гравець - напівгівно, яке грало бабкозбирачачя, викинувши Кулю з цієї позиції. Як тренр - де успіхи без бабла? Гівно це а не спеціаліст, а я його знаю ще з гри його в Гарбатах.
