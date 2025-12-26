«Неудачники». Леоненко назвал главную ошибку Карпат и вспомнил Маркевича
Бывший игрок сборной Украины недоволен результатами львовского клуба в сезоне 2025/26
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко уверен, что львовские «Карпаты» совершили ошибку, когда прекратили сотрудничество с именитым тренером Мироном Маркевичем.
– Что не так с «Карпатами»? Финансы есть, а результата нет, только девятое место.
– Владелец «Карпат» допустил большую ошибку, когда уволил Мирона Богдановича Маркевича и вместо него нанял «пасовцев». PASS – это неудачники, которые ничего нового в футболе не придумали, кроме новых слов, которые никому не нужны, – сказал Леоненко.
В нынешнем сезоне львовский клуб набрал 19 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице. Команда Владислава Лупашко опережает зону стыковых матчей на четыре пункта.
Мирон Маркевич в последний раз возглавлял «Карпаты» с 2023 по 2024 год. Опытный специалист покинул клуб, поскольку был недоволен трансферной политикой клуба и отсутствием усиления.
