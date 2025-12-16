Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Новым тренером Карпат станет испанец, который возглавлял Альмерию и Мурсию
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 20:35 |
Новым тренером Карпат станет испанец, который возглавлял Альмерию и Мурсию

Фран Фернандес имеет предварительную договоренность о сотрудничестве со львовским клубом

Новым тренером Карпат станет испанец, который возглавлял Альмерию и Мурсию
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Фернандес

Испанский специалист Фран Фернандес возглавит львовские «Карпаты» и сменит на этой должности нынешнего наставника Владислава Лупашко.

Клуб Украинской Премьер-лиги имеет предварительную договоренность о сотрудничестве с 45-летним испанцем, который согласился приехать в чемпионат Украины.

Интересно, что Фран никогда не играл профессионально в футбол – с 2006 году работал в малоизвестных региональных командах Испании. В 2012 году присоединился к «Альмерии», где возглавлял молодежную, вторую и первую команды.

С 2019-го работал во главе «Алькоркона», «Тенерифе» и «Мурсии». С лета нынешнего года находится без работы.

С «Мурсией» провел 41 матч, в которых одержал 18 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

В нынешнем сезоне «Карпаты» набрали 19 баллов и разместились на девятой позиции. Ожидается, что во время зимнего трансферного окна львовскую команду покинут шесть футболистов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Владислав Лупашко назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Telegram
Gargantua
какое магическое влияние имеет испанский паспорт
Ответить
+2
Сергей Литвиненко
Отлично,просто блеск,может и Львову пофартит.
Ответить
0
