Новым тренером Карпат станет испанец, который возглавлял Альмерию и Мурсию

Испанский специалист Фран Фернандес возглавит львовские «Карпаты» и сменит на этой должности нынешнего наставника Владислава Лупашко.

Клуб Украинской Премьер-лиги имеет предварительную договоренность о сотрудничестве с 45-летним испанцем, который согласился приехать в чемпионат Украины.

Интересно, что Фран никогда не играл профессионально в футбол – с 2006 году работал в малоизвестных региональных командах Испании. В 2012 году присоединился к «Альмерии», где возглавлял молодежную, вторую и первую команды.

С 2019-го работал во главе «Алькоркона», «Тенерифе» и «Мурсии». С лета нынешнего года находится без работы.

С «Мурсией» провел 41 матч, в которых одержал 18 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

В нынешнем сезоне «Карпаты» набрали 19 баллов и разместились на девятой позиции. Ожидается, что во время зимнего трансферного окна львовскую команду покинут шесть футболистов.