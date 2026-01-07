Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минус шесть. Клуб УПЛ устроил масштабную кадровую чистку
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 17:06 | Обновлено 07 января 2026, 17:15
1566
1

ОФИЦИАЛЬНО. Минус шесть. Клуб УПЛ устроил масштабную кадровую чистку

Онищенко, Шаповалов, Хахлев, Опанасенко, Ходуля и Стрельцов разорвали контракты с СК Полтава

07 января 2026, 17:06 | Обновлено 07 января 2026, 17:15
1566
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Минус шесть. Клуб УПЛ устроил масштабную кадровую чистку
СК Полтава.

Руководство СК Полтава, проводящий дебютный сезон в УПЛ, попрощались с шестью футболистами. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, с согласия сторон коллектив покинули полузащитники Артем Онищенко, Святослав Шаповалов и Алексей Хахлев. Также выступления в статусе футболистов основной команды завершили Евгений Опанасенко, Илья Ходуля и Евгений Стрельцов. Сайт Sport.ua сообщал об этом еще в середине декабря

Руководство горожан предложило футболистам остаться в структуре клуба и с нового года занять новые для себя должности. Евгений Опанасенко присоединится к тренерско-административному штабу основной команды горожан, а Илья Ходуля и Евгений Стрельцов будут работать на тренерском посту в детско-юношеской школе СК Полтава.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Карпаты готовы массово забирать игроков Руха. Но есть конкуренция
«Удачи в поисках». У сына легенды Шахтера проблемы с ТЦК
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Больших проблем с этим игроком ЛНЗ нет»
Артем Онищенко Святослав Шаповалов Алексей Хахлев Евгений Опанасенко Илья Ходуля Евгений Стрельцов Полтава расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Теннис | 07 января 2026, 11:05 16
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене

Марта в трех сетах переиграла Юлию в 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии

Умер экс-капитан и тренер Зирки, сын рефери ФИФА
Футбол | 07 января 2026, 16:20 0
Умер экс-капитан и тренер Зирки, сын рефери ФИФА
Умер экс-капитан и тренер Зирки, сын рефери ФИФА

Юрию Горожанкину было 87 лет

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07.01.2026, 08:20
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
І що вони навчать дітей?От це той корінь клубів в дитячих академіях.От потім такаж буде підготовка і якість молодого покоління.Клуби біжать по полю усіяний граблями.А потім а чого в нас проблеми з молодими футболістами а чому вони вміють тільки академічно грати в футбол.Не кожен футболіст може тренерувати не кажучи дітей щей піднімати академію.Нічого не вчить нас час НІЧОГО!!!Бездарність менеджмента тотальна....
Ответить
0
Популярные новости
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 6
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем