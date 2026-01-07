ОФИЦИАЛЬНО. Минус шесть. Клуб УПЛ устроил масштабную кадровую чистку
Онищенко, Шаповалов, Хахлев, Опанасенко, Ходуля и Стрельцов разорвали контракты с СК Полтава
Руководство СК Полтава, проводящий дебютный сезон в УПЛ, попрощались с шестью футболистами. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, с согласия сторон коллектив покинули полузащитники Артем Онищенко, Святослав Шаповалов и Алексей Хахлев. Также выступления в статусе футболистов основной команды завершили Евгений Опанасенко, Илья Ходуля и Евгений Стрельцов. Сайт Sport.ua сообщал об этом еще в середине декабря
Руководство горожан предложило футболистам остаться в структуре клуба и с нового года занять новые для себя должности. Евгений Опанасенко присоединится к тренерско-административному штабу основной команды горожан, а Илья Ходуля и Евгений Стрельцов будут работать на тренерском посту в детско-юношеской школе СК Полтава.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в трех сетах переиграла Юлию в 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии
Юрию Горожанкину было 87 лет