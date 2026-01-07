Массимилиано Аллегри будет нести олимпийский огонь
Случится это 6 февраля на Сан-Сиро
Итальянский тренер «Милана» Массимилиано Аллегри будет нести олимпийский огонь перед открытием Олимпийских игр Милана-Кортина 2026.
Церемония открытия состоится 6 февраля и пройдет на легендарном стадионе «Сан-Сиро», где как раз свои домашние матчи проводит команда итальянского наставника. Именно это стадион будет принимать большее количество соревнований на льду.
XXV зимние Олимпийские игры пройдет на стадионах Ломбардии и северо-востока Италии в период с 6 по 22 февраля.
Ранее Массимилиано Аллегри прокомментировал победу «Милана» над «Кальяри».
