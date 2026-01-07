Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 января 2026, 17:28
Массимилиано Аллегри будет нести олимпийский огонь

Случится это 6 февраля на Сан-Сиро

Массимилиано Аллегри будет нести олимпийский огонь
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Итальянский тренер «Милана» Массимилиано Аллегри будет нести олимпийский огонь перед открытием Олимпийских игр Милана-Кортина 2026.

Церемония открытия состоится 6 февраля и пройдет на легендарном стадионе «Сан-Сиро», где как раз свои домашние матчи проводит команда итальянского наставника. Именно это стадион будет принимать большее количество соревнований на льду.

XXV зимние Олимпийские игры пройдет на стадионах Ломбардии и северо-востока Италии в период с 6 по 22 февраля.

Ранее Массимилиано Аллегри прокомментировал победу «Милана» над «Кальяри».

По теме:
Остался месяц до старта Олимпийских игр 2026. Украина имеет 20 лицензий
Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2026
Санный спорт. Украинцы на этапе в Винтерберге продолжат борьбу за лицензии
Олимпийские игры 2026 стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Массимилиано Аллегри олимпийский огонь Милан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
