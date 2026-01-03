Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Играть в Милане непросто»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0) в матче 18-го тура Серии А:

«Когда Леау играет в средней оси, он больше вовлечен в игру. Когда играет слева, иногда засыпает и выпадает из матча. К тому же сегодня он был готов не на все 100%, в первом тайме мог лучше атаковать в глубину. Это нормально, что ему еще нужно набрать кондиции.

В первом тайме сразу после стартового свистка мы за минуту позволили нанести три удара в плоскость ворот, но пережили этот отрезок без последствий. В такие моменты достаточно сохранять организованность. Во втором тайме мы добавили, но должны были обязательно забить и второй гол.

Все прогрессируют, играть в «Милане» непросто. Де Винтер, Бартезаги, Эступиньян, Габбия вернулись. Они индивидуально лучше читают игровые ситуации. Уже в матче с «Вероной» Павлович и де Винтер провели действительно хороший поединок, они стали менее суетливыми в штрафной площади.

Теперь нам нужно восстановиться и сосредоточиться на матче против «Дженоа», неприятной команды. У нас 38 очков, и нам предстоит набрать гораздо больше. Нам нужно продолжать работать, и мы будем делать это вместе с большим энтузиазмом.

Как я оцениваю шансы на чемпионство? Еще рано, но эта победа была очень важна. Не менее важно было не пропустить ни одного гола, потому что до этого мы пропускали по два. Нам нужно продолжать работать, мы знаем, что этого очень трудно достичь. У нас отличный командный дух».