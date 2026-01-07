Вторая сеяная. Определена соперница Костюк в 1/8 финала WTA 500 в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) получила соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В третьем раунде украинка сыграет против второй сеяной соревнований Аманды Анисимовой (WTA 3) из США.

Анисимова стартовала в Брисбене с победы над Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 106) в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Ранее Костюк трижды играла против Анисимовой и дважды сумела одержать победу. В 2019 году Марта справилась с Амандой в квалификации тысячника в Мадриде, в 2023 одолела в первом круге Australian Open, а в прошлом сезоне проиграла в четвертьфинале WTA 1000 в Дохе.

Костюк в 1/16 финала пятисотника в Брисбене в трех партиях разобралась с Юлией Путинцевой.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала

Кимберли Биррелл (Австралия) [WC] – Аманда Анисимова (США) [2] – 1:6, 3:6

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine