Вторая сеяная. Определена соперница Костюк в 1/8 финала WTA 500 в Брисбене
В третьем раунде австралийского пятисотника Марта поборется против Аманды Анисимовой
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) получила соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В третьем раунде украинка сыграет против второй сеяной соревнований Аманды Анисимовой (WTA 3) из США.
Анисимова стартовала в Брисбене с победы над Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 106) в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.
Ранее Костюк трижды играла против Анисимовой и дважды сумела одержать победу. В 2019 году Марта справилась с Амандой в квалификации тысячника в Мадриде, в 2023 одолела в первом круге Australian Open, а в прошлом сезоне проиграла в четвертьфинале WTA 1000 в Дохе.
Костюк в 1/16 финала пятисотника в Брисбене в трех партиях разобралась с Юлией Путинцевой.
WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала
Кимберли Биррелл (Австралия) [WC] – Аманда Анисимова (США) [2] – 1:6, 3:6
