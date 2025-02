Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале украинка в трех напряженных сетах уступила представительнице США Аманде Анисимовой (WTA 41).

WTA 1000 Доха. Хард. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 5:7, 4:6

В первой партии Костюк отыгралась с 1:4, когда уступала с двумя брейками, выиграв пять геймов подряд. Во втором сете со счета 3:5 ей удалось сделать 5:5, но Аманда взяла 11-й и 12-й геймы. В решающем сете Костюк отыграла матчбол на подаче в 9-м гейме, а в 10-м не реализовала два брейк-поинта, позволив Анисимовой закрыть поединок.

Это была третья встреча соперниц. Марта впервые проиграла очное противостояние Аманде.

Несмотря на поражение, Марта продемонстрировала достойную борьбу. Стоит поблагодарить Костюк за этот четвертьфинал!

Костюк во второй раз сыграла на стадии четвертьфинала на тысячнике и потерпела первое поражение. В 2024 года она добралась до полуфинала в Индиан-Уэллсе.

В Дохе Марта успела переиграть Зейнеп Сонмез, Коко Гауфф и Магду Линетт. Украинка также выступила в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе вылетела уже в 1-м круге.

Следующей соперницей Анисимовой будет Екатерина Александрова (WTA 26), которая ранее прошла Джессику Пегулу (США, WTA 5).

Leaving it all on the court 😤@AnisimovaAmanda dials it in to complete the comeback over Kostyuk 4-6, 7-5, 6-4 to reach the semifinals in Doha!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/gsuxMxUIeY