Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Усман Дембеле получил награду на мероприятии, которое прошло в Дубае
28 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards.
Лучшим игроком мира был признан французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Среди номинантов на звание лучшего футболиста планеты также были Витинья (ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал), Рафинья и Ламин Ямаль (оба – Барселона).
Дембеле в 2025 году также получил Золотой мяч и был признан лучшим игроком мира по версии FIFA Football Awards.
