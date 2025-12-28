Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году

28 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards.

Лучшим игроком мира был признан французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.

Среди номинантов на звание лучшего футболиста планеты также были Витинья (ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал), Рафинья и Ламин Ямаль (оба – Барселона).

Дембеле в 2025 году также получил Золотой мяч и был признан лучшим игроком мира по версии FIFA Football Awards.