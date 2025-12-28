Португалия28 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:34
Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики против Браги
28 декабря в 20:00 состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии
28 декабря в 20:00 состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии.
Брага будет принимать Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.
Коуч Бенфики Жозе Моуриньо назвал стартовый состав на поединок.
Украинские футболисты – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков – выйдут в основе орлов.
Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (35), Жил Висенте (26), Брага(25).
Стартовые составы на матч Браги и Бенфики
