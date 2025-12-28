Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики против Браги
Португалия
28 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:34
209
0

Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики против Браги

28 декабря в 20:00 состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии

28 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:34
209
0
Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики против Браги
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

28 декабря в 20:00 состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии.

Брага будет принимать Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч Бенфики Жозе Моуриньо назвал стартовый состав на поединок.

Украинские футболисты – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков – выйдут в основе орлов.

Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (35), Жил Висенте (26), Брага(25).

Стартовые составы на матч Браги и Бенфики

По теме:
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Он забил 2 автогола в одной игре. Два матча с 5 голами сыграны в Португалии
Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Георгий Судаков Брага Жозе Моуриньо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Футбол | 28 декабря 2025, 04:36 5
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой

Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде

Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб
Футбол | 28 декабря 2025, 16:21 4
Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб
Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб

Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в Азии

В Карпатах определились, кого хотят видеть на посту тренера команды
Футбол | 28.12.2025, 17:32
В Карпатах определились, кого хотят видеть на посту тренера команды
В Карпатах определились, кого хотят видеть на посту тренера команды
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28.12.2025, 08:53
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 32
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем