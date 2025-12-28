Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Он забил 2 автогола в одной игре. Два матча с 5 голами сыграны в Португалии
Чемпионат Португалии
Эшторил
27.12.2025 22:30 – FT 4 : 1
Алверка
Португалия
28 декабря 2025, 18:07 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:36
Он забил 2 автогола в одной игре. Два матча с 5 голами сыграны в Португалии

Вечером 27 декабря состоялись два матча 16-го тура

Он забил 2 автогола в одной игре. Два матча с 5 голами сыграны в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бастьен Мепию, Алверка

Вечером 27 декабря состоялись 2 матча 16-го тура чемпионата Португалии.

В обеих поединках было забито по 5 мячей. Команда Фамиликау уступила клубу Эштрела Амадора (2:3).

Французский защитник Бастьен Мепию из Алверки забил два автогола в матче против Эшторила (1:4). Янис Беграуи оформил дубль у победителей.

Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (35), Жил Висенте (26), Брага(25).

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 27 декабря

Фамаликау – Эштрела Амадора – 2:3

Голы: Луан Патрик, 8 (автогол), Соррисо, 27 – Кикас, 10, Жоване, 24, 51

Эшторил – Алверка – 4:1

Голы: Мепию, 36 (автогол), 60 (автогол), Беграуи, 43, 47 – Аморим, 67

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 15 14 1 0 33 - 4 29.12.25 22:15 Порту - АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту 43
2 Спортинг Лиссабон 15 12 2 1 42 - 8 28.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон 38
3 Бенфика 15 10 5 0 31 - 8 28.12.25 20:00 Брага - Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия 35
4 Жил Висенте 15 7 5 3 19 - 9 02.01.26 22:45 Жил Висенте - Спортинг Лиссабон20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте 26
5 Брага 15 7 4 4 26 - 13 28.12.25 20:00 Брага - Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе 25
6 Фамаликау 16 6 5 5 20 - 13 04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау 23
7 Морейренсе 15 6 3 6 21 - 24 03.01.26 22:30 АВС - Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе 21
8 Витория Гимараеш 15 6 3 6 16 - 21 02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш 21
9 Эшторил 16 5 5 6 27 - 26 03.01.26 20:00 Бенфика - Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил 20
10 Эштрела Амадора 16 4 6 6 20 - 24 03.01.26 20:00 Эштрела Амадора - Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора 18
11 Риу Аве 15 3 8 4 19 - 24 28.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве 17
12 Алверка 16 5 2 9 16 - 27 04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка 17
13 Насьонал 15 4 4 7 17 - 21 02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал 16
14 Санта Клара 15 4 4 7 11 - 15 04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон 16
15 Каза Пия 15 3 4 8 16 - 29 04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия 13
16 Арока 15 3 4 8 15 - 37 03.01.26 17:30 Тондела - Арока21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока 13
17 Тондела 15 2 3 10 9 - 27 03.01.26 17:30 Тондела - Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш 9
18 АВС 15 0 4 11 11 - 39 29.12.25 22:15 Порту - АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте 4
Полная таблица

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Аморим (Алверка).
61’
ГОЛ ! Автогол забил Бастьен Мепию (Алверка).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Беграуи (Эшторил), асcист Жуан Карвалью.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Беграуи (Эшторил).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Бастьен Мепию (Алверка).
Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики против Браги
Соколиная охота. Автогол принес Судану важную победу в Кубке Африки
Пантеры не справились с мамбами. Гол Обамеянга не помог Габону спасти игру
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
