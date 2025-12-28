Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах

Австралийский теннисист и шоумен Ник Кирьос (АТР 671) выиграл Битву полов у первой ракетки мира в женском одиночном разряде Арины Соболенко.

Выставочный матч, который прошел в Дубае (ОАЭ) 28 декабря, завершился победой Кирьоса в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Битва полов. Дубай (ОАЭ), 28 декабря

Арина Соболенко – Ник Кирьос – 3:6, 3:6