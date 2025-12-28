Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
28 декабря 2025, 19:36 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:39
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах

Ник одолел Арину со счетом 6:3, 6:3 в выставочном матче, который прошел в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос и Арина Соболенко

Австралийский теннисист и шоумен Ник Кирьос (АТР 671) выиграл Битву полов у первой ракетки мира в женском одиночном разряде Арины Соболенко.

Выставочный матч, который прошел в Дубае (ОАЭ) 28 декабря, завершился победой Кирьоса в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Битва полов. Дубай (ОАЭ), 28 декабря

Арина Соболенко – Ник Кирьос – 3:6, 3:6

Даниил Агарков
introvert
Когось іншого з чоловіків-профтенісистів подібний "батл" миттєво перевів би з розряду гравців в розряд клоунів. Але Кірьос був клоуном завжди, тож йому не звикати.
З іншого боку, звичні кривляння сабаленки в будь-якої нормальної людини замість посмішки можуть викликати лише відразу. Мого терпіння вистачило рівно на один гейм, зайшов на сайт дізнатися, скільки геймів примудрився проср...ти австралієць. Взагалі ця новина не для спортивних видань, а для жовтих сторінок. 
Dynamic
Київ вітає Ніка Кірьоса, який зробив на вечерю драники по-Австралійськи
Vitaly Kozak
Тепер у феміністок питань щодо трансляцій чоловічого тенісу у прайм-таймах не повинно виникати.
Clube de Braga
Тепер справа за Брагою
