Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Ник одолел Арину со счетом 6:3, 6:3 в выставочном матче, который прошел в Дубае
Австралийский теннисист и шоумен Ник Кирьос (АТР 671) выиграл Битву полов у первой ракетки мира в женском одиночном разряде Арины Соболенко.
Выставочный матч, который прошел в Дубае (ОАЭ) 28 декабря, завершился победой Кирьоса в двух сетах за 1 час и 15 минут.
Битва полов. Дубай (ОАЭ), 28 декабря
Арина Соболенко – Ник Кирьос – 3:6, 3:6
З іншого боку, звичні кривляння сабаленки в будь-якої нормальної людини замість посмішки можуть викликати лише відразу. Мого терпіння вистачило рівно на один гейм, зайшов на сайт дізнатися, скільки геймів примудрився проср...ти австралієць. Взагалі ця новина не для спортивних видань, а для жовтих сторінок.