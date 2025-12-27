Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон поделился неожиданным видеороликом с Миколенко
Англия
27 декабря 2025, 20:44
Виталий показал, как готовить коктейль «Киевский мул»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в рекламной интеграции английского клуба.

Футболист стал лицом контента с украинским акцентом, приготовив коктейль под названием «Киевский мул» в рамках партнерства «ирисок» с брендом Nemiroff, который стал официальным спонсором клуба в конце прошлого года.

Виталий также поделился рецептом коктейля:

  • 50 мл Nemiroff De Luxe
  • 150 мл имбирного эля
  • Лед
  • ½ лайма
  • Мята
  • Сахарный порошок

Лед → водка Nemiroff De Luxe → выжать лайм → добавить имбирный эль → мята и сахар сверху.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
