Эвертон поделился неожиданным видеороликом с Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в рекламной интеграции английского клуба.

Футболист стал лицом контента с украинским акцентом, приготовив коктейль под названием «Киевский мул» в рамках партнерства «ирисок» с брендом Nemiroff, который стал официальным спонсором клуба в конце прошлого года.

Виталий также поделился рецептом коктейля:

50 мл Nemiroff De Luxe

150 мл имбирного эля

Лед

½ лайма

Мята

Сахарный порошок

Лед → водка Nemiroff De Luxe → выжать лайм → добавить имбирный эль → мята и сахар сверху.