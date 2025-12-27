Эвертон поделился неожиданным видеороликом с Миколенко
Виталий показал, как готовить коктейль «Киевский мул»
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в рекламной интеграции английского клуба.
Футболист стал лицом контента с украинским акцентом, приготовив коктейль под названием «Киевский мул» в рамках партнерства «ирисок» с брендом Nemiroff, который стал официальным спонсором клуба в конце прошлого года.
Виталий также поделился рецептом коктейля:
- 50 мл Nemiroff De Luxe
- 150 мл имбирного эля
- Лед
- ½ лайма
- Мята
- Сахарный порошок
Лед → водка Nemiroff De Luxe → выжать лайм → добавить имбирный эль → мята и сахар сверху.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия в Новой Зеландии стартует с квалификации, Дарья выступит на WTA 125 в Канберре
У Александра Кучера так и не удалось достичь ни одной цели с «Черноморцем»…