Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не собираемся это делать». Мойес рассказал о ситуации с будущим Миколенко
Англия
27 декабря 2025, 19:47 |
1288
0

«Не собираемся это делать». Мойес рассказал о ситуации с будущим Миколенко

Главный тренер Эвертона отреагировал на слухи по поводу украинца

27 декабря 2025, 19:47 |
1288
0
«Не собираемся это делать». Мойес рассказал о ситуации с будущим Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес подтвердил информацию, что клуб уже ведет переговоры с украинским защитником Виталием Миколенко о продлении его контракта.

«Мы ведем переговоры с Миколенко. Эти переговоры продолжаются, мы много работаем за кулисами. Мы не собираемся постоянно это обсуждать, многие вопросы рассматриваются уже достаточно давно. Надеюсь, мы найдем решение как можно скорее.

Он хорошо проявил себя в противостоянии с Букайо Сака в матче с «Арсеналом». Он хорошо проявил себя в игре со многими соперниками, особенно когда противостоял вингерам, а в Премьер-лиге сейчас много действительно хороших фланговых игроков. Думаю, он неплохо себя показал, поэтому, надеюсь, мы сможем его удержать», - цитирует Мойеса Liverpool Echo.

Сообщалось, что на Миколенко появился титулованный претендент.

По теме:
Ман Сити подписывает топ-вингера АПЛ. Игрок просит все решить до 1 января
Брентфорд с ассистом Ярмолюка обыграл Борнмут
Ярмолюк догнал Ярмоленко и Миколенко по количеству ассистов в АПЛ
Виталий Миколенко Дэвид Мойес Эвертон продление контракта трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27 декабря 2025, 09:08 6
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Футбол | 27 декабря 2025, 12:33 5
Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»

Александр Бабич считает, что Шахтер выиграет нынешний сезон УПЛ

Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
Футбол | 27.12.2025, 19:05
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем