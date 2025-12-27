«Не собираемся это делать». Мойес рассказал о ситуации с будущим Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес подтвердил информацию, что клуб уже ведет переговоры с украинским защитником Виталием Миколенко о продлении его контракта.

«Мы ведем переговоры с Миколенко. Эти переговоры продолжаются, мы много работаем за кулисами. Мы не собираемся постоянно это обсуждать, многие вопросы рассматриваются уже достаточно давно. Надеюсь, мы найдем решение как можно скорее.

Он хорошо проявил себя в противостоянии с Букайо Сака в матче с «Арсеналом». Он хорошо проявил себя в игре со многими соперниками, особенно когда противостоял вингерам, а в Премьер-лиге сейчас много действительно хороших фланговых игроков. Думаю, он неплохо себя показал, поэтому, надеюсь, мы сможем его удержать», - цитирует Мойеса Liverpool Echo.

Сообщалось, что на Миколенко появился титулованный претендент.