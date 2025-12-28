Другие новости28 декабря 2025, 19:25 |
116
0
Без Рафиньи. Обнародована команда года по версии IFFHS
Бразильскому вингеру «Барселоны» в ней места не нашлось
28 декабря 2025, 19:25 |
116
0
Обнародована символическая сборная 2025 года по версии IFFHS.
В ней не нашлось места бразильскому вингеру каталонской «Барселоны» Рафинье.
Символическая сборная 2025 года по версии IFFHS:
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити)
- Защитники: Нуно Мендеш (ПСЖ), Виллиан Пачо (ПСЖ) , Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Педри (Барселона), Ламин Ямал (Барселона)
- Нападающие: Килиан Мбаппе (Реал), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Гарри Кейн (Бавария), Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 декабря 2025, 07:55 35
«Наполи» претендует на Цитаишвили
Футбол | 28 декабря 2025, 09:17 6
Финалист Лиги конференций нацелился на украинца
Футбол | 28.12.2025, 12:24
Футбол | 28.12.2025, 17:59
Футбол | 28.12.2025, 14:56
Комментарии 0
Популярные новости
27.12.2025, 06:47 18
27.12.2025, 20:06
27.12.2025, 01:45
Футбол
27.12.2025, 11:50 1
27.12.2025, 18:41 7
28.12.2025, 08:53 35
27.12.2025, 08:33 24