Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Без Рафиньи. Обнародована команда года по версии IFFHS

Бразильскому вингеру «Барселоны» в ней места не нашлось

Обнародована символическая сборная 2025 года по версии IFFHS.

В ней не нашлось места бразильскому вингеру каталонской «Барселоны» Рафинье.

Символическая сборная 2025 года по версии IFFHS:

  • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити)
  • Защитники: Нуно Мендеш (ПСЖ), Виллиан Пачо (ПСЖ) , Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Педри (Барселона), Ламин Ямал (Барселона)
  • Нападающие: Килиан Мбаппе (Реал), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Гарри Кейн (Бавария), Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

По теме:
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Легендарный Хави может возглавить сенсационный клуб АПЛ
Шерки обошел Бруну Фернандеша по количеству ассистов, начиная с ноября
IFFHS символическая сборная ПСЖ Барселона Манчестер Сити Бавария Гарри Кейн Реал Мадрид Нуну Мендеш Ашраф Хакими Усман Дембеле Килиан Мбаппе Вильян Пачо Джанлуиджи Доннарумма Витинья (ПСЖ) Педри Ламин Ямаль Рафинья Диас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
