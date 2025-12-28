Соколиная охота. Автогол принес Судану важную победу в Кубке Африки
Сборная Экваториальной Гвинеи проиграла второй матч на КАН
Сборная Судана одержала минимальную победу над Экваториальной Гвинеей (1:0) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Мохамед V в марокканской Касабланке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды долгое время не могли открыть счет, а судьбу встречи решил один эпизод во втором тайме.
На 74-й минуте мяч оказался в сетке ворот гвинейцев после автогола Сауля Коко из «Торино», который стал единственным и решающим в матче.
Экваториальная Гвинея потерпела на турнире второе поражение, тогда как «Соколы Джедиане» получили шансы на выход в плей-оф КАН-2025.
Турнирное положение в группе E: Алжир, Буркина-Фасо, Судан (по 3 очка), Экваториальная Гвинея (0).
Кубок африканских наций
Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Касабланка (Марокко)
Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1
Голы: Сауль Коко, 74 (автогол)
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэр Киева лишил Лыскун стипендии
Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер