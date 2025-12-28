Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок африканских наций
Соколиная охота. Автогол принес Судану важную победу в Кубке Африки

Сборная Экваториальной Гвинеи проиграла второй матч на КАН

Соколиная охота. Автогол принес Судану важную победу в Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Судана одержала минимальную победу над Экваториальной Гвинеей (1:0) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Мохамед V в марокканской Касабланке.

Команды долгое время не могли открыть счет, а судьбу встречи решил один эпизод во втором тайме.

На 74-й минуте мяч оказался в сетке ворот гвинейцев после автогола Сауля Коко из «Торино», который стал единственным и решающим в матче.

Экваториальная Гвинея потерпела на турнире второе поражение, тогда как «Соколы Джедиане» получили шансы на выход в плей-оф КАН-2025.

Турнирное положение в группе E: Алжир, Буркина-Фасо, Судан (по 3 очка), Экваториальная Гвинея (0).

Кубок африканских наций

Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Касабланка (Марокко)

Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1

Голы: Сауль Коко, 74 (автогол)

Турнирная таблица

Кубок африканских наций сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Судана по футболу автогол видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
