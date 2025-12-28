28.12.2025 17:00 – FT 0 : 1
Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1. Курьезный автогол Коко. Видео гола
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций
28 декабря 2025, 20:54 | Обновлено 28 декабря 2025, 21:06
Сборная Судана одержала победу над Экваториальной Гвинеей (1:0) в матче 2-го тура Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Мохамед V в марокканской Касабланке.
На 74-й минуте мяч оказался в сетке ворот гвинейцев после автогола Сауля Коко из Торино.
Кубок африканских наций
Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Касабланка (Марокко)
Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1
Голы: Сауль Коко, 74 (автогол)
Видео гола и обзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! Автогол забил Сауль Коко-Басси (Экваториальная Гвинея).
