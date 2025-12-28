Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея
28.12.2025 17:00 – FT 0 : 1
Судан
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 20:54 | Обновлено 28 декабря 2025, 21:06
91
0

Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1. Курьезный автогол Коко. Видео гола

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций

Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1. Курьезный автогол Коко. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Коко

Сборная Судана одержала победу над Экваториальной Гвинеей (1:0) в матче 2-го тура Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Мохамед V в марокканской Касабланке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 74-й минуте мяч оказался в сетке ворот гвинейцев после автогола Сауля Коко из Торино.

Кубок африканских наций

Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Касабланка (Марокко)

Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1

Голы: Сауль Коко, 74 (автогол)

Видео гола и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Автогол забил Сауль Коко-Басси (Экваториальная Гвинея).
автогол сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Судана по футболу видео голов и обзор Кубок африканских наций курьезы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
