Сборная Судана одержала победу над Экваториальной Гвинеей (1:0) в матче 2-го тура Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Мохамед V в марокканской Касабланке.

На 74-й минуте мяч оказался в сетке ворот гвинейцев после автогола Сауля Коко из Торино.

Кубок африканских наций

Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Касабланка (Марокко)

Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1

Голы: Сауль Коко, 74 (автогол)

Видео гола и обзор матча