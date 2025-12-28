28 декабря, в рамках второго тура группового раунда Кубка Африки, между собой сыграют Экваториальная Гвинея – Судан. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Экваториальная Гвинея

У «национальной молнии» было четыре участия на Кубке Африки до этого времени, ранее, команда неизменно выходила из группы. Лучшим выступление стал выход в полуфинал.

Здесь Экваториальная Гвинея начала с драматичного матча против Буркина-Фасо. В упомянутом матче, соперник получил численное преимущество на старте второго тайма, после удаления Ндонга, даже играя в меньшинстве «национальная молния» открыла счет на 85-й минуте, после точного удара Анейбо. Победа была совсем близко, но Экваториальная Гвинея пропустила на 90+5 и 90+8 минутах, из-за чего проиграла со счетом 1:2. Отходить от таких поражений невероятно сложно, однако, горевать нет времени.

Судан

На Кубке Африки сборная Судана сыграет в десятый раз, причем трижды доходили до финала, а раз даже брали титул. Сейчас команду точно не относят к числу фаворитов турнира, даже выход из группы будет считаться неожиданностью.

Начать сильно не удалось, против Алжира и шансов было мало, пропустили уже на второй минуте, а в конце первой половины остались в меньшинстве из-за удаления Альхассана. Во втором тайме соперник только увеличил свое преимущество, в итоге, поражение со счетом 0:3.

В дальнейшем, соперники будут слабее, но даже против них Судан не будет считаться фаворитом. Каких-то футболистов в составе сложно выделить, большинство представляют Аль-Хиляль Ондурман из Судана.

Личные встречи

Команды пересекались всего дважды, в обоих случаях это были матчи квалификации к Кубку Африки в 2018 и 2019 годах. Экваториальная Гвинея выиграла упомянутые встречи – 1:0 дома и 4:1 в гостях.

Прогноз

Если изначально, соперникам давали идентичные шансы на успех, сейчас Экваториальная Гвинея превратилась в минимального фаворита. Сыграют команды невысокого уровня, скорее всего, нас ожидает битва за третью строчку в квартете. Хоть на таких турнирах редко показывают результативный футбол, на этот раз я рискну поставить на обмен забитыми мячами за 2,35.