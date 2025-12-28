Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экв. Гвинея – Судан, Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Алжир
28.12.2025 19:30 - : -
Буркина Фасо
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 14:57 | Обновлено 28 декабря 2025, 15:02
Экв. Гвинея – Судан, Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций

Экв. Гвинея – Судан, Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Алжира

28 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

28 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе E

  • 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан
  • 19:30. Алжир – Буркина-Фасо

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы E

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

17:00. Экваториальная Гвинея – Судан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19:30. Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кубок африканских наций смотреть онлайн сборная Судана по футболу сборная Алжира по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
