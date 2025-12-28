Экв. Гвинея – Судан, Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций
28 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
28 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе E
- 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан
- 19:30. Алжир – Буркина-Фасо
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
КАН-2025. Турнирная таблица группы E
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
17:00. Экваториальная Гвинея – Судан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
19:30. Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Некогда одна из самых безопасных стран Южной Америки превратилась в рассадник бандитизма…
Дмитрий Астраков боролся с москалями в рядах «Азова»