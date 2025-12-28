Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Алжир
28.12.2025 19:30 - : -
Буркина Фасо
Кубок африканских наций
Алжир – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 28 декабря в 19:30 по Киеву

28 декабря на Стад Принс Мули Хассан пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Алжира и Буркина-Фасо. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Алжир

Команда свою главную задачу на 2025-й год выполнила. Она очень уверенно провела отбор на чемпионат мира, взяв восемь побед при одном поражении в десяти поединках и с очень комфортным отрывом, досрочно, оформив первое место в группе, а с ним - и заветную путевку на мундиаль. Но при этом и Чемпионате Африканских Наций, и на Арабском кубке футболистам не везло: на обоих турнирах вообще не проигрывали, но завершали борьбу. По идентичному сценарию: после ничьей проиграли в послематчевых пенальти сначала Судану летом, а потом и ОАЭ в декабре.

Начиная на КАН против одного из обидчиков, Судана. Уже на второй минуте отметился голом Марез, потом, до перерыва, у противника вторую желтую получил Адиль. Так что ничего не мешало добивать - и завершили только при 3:0.

Буркина-Фасо

Сборная явно не относится ни к лидерам, ни к аутсайдерам местного футбола. Она себя достаточно неплохо проявила в крайнем отборе, набрав в своей группе 21 очко. Проблема только в том, что этого хватило только для того, чтобы занять второе место - фаворит, Египет, в целом уверенно доказал, что сильнее всех тут. Более того, в рейтинг лучших вторых пробиться не получилось, так что в ноябре ограничились тем, что проводили товарищеские матчи, которые выиграли как у Нигера (3:), так и у Бенина (и вовсе 3:0).

Уже на нынешнем турнире, начиная с Экваториальной Гвинеей. И, играя с 50-й минуты в большинстве, команда ухитрилась пропустить! Только в самой концовке, в добавленное время, все же сначала сровняли, а потом успели и выиграть!

Статистика личных встреч

Все три последних поединка заканчивались результативными ничьими - 1:1 или 2:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.93 для Алжира и 4.50 для Буркина-Фасо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что номинальные гости тут смогут зацепиться за даже ничью. Ставим на очередную уже победу алжирцев (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Алжир
28 декабря 2025 -
19:30
Буркина Фасо
Победа Алжира 1.93
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
