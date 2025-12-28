Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Траоре на голодном пайке. Марез принес победу Алжиру над Буркина-Фасо
Кубок Африки
Алжир
28.12.2025 19:30 – FT 1 : 0
Буркина Фасо
Кубок африканских наций
Траоре на голодном пайке. Марез принес победу Алжиру над Буркина-Фасо

Лисы пустыни досрочно получили путевку в 1/8 финала Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Сборная Алжира одержала минимальную победу над Буркина-Фасо (1:0) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском Рабате.

Единственный мяч во встрече был забит в середине первого тайма. На 23-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и принес алжирцам три очка.

После перерыва жеребцы пытались отыграться, однако оборона лис пустыни действовала надежно.

Форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре, игрок «Шахтера», провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

Эта победа позволила Алжиру набрать 6 очков и досрочно выйти в плей-офф турнира.

Положение в группе E: Алжир (6 очков), Буркина-Фасо, Судан (по 3), Экваториальная Гвинея (0).

Кубок африканских наций

Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Рабат (Марокко)

Алжир – Буркина-Фасо – 1:0

Голы: Рияд Марез, 23 (пен)

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

23’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Алжир).
Кубок африканских наций сборная Буркина-Фасо по футболу Рияд Марез Лассина Траоре сборная Алжира по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
