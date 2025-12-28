Траоре на голодном пайке. Марез принес победу Алжиру над Буркина-Фасо
Лисы пустыни досрочно получили путевку в 1/8 финала Кубка африканских наций
Сборная Алжира одержала минимальную победу над Буркина-Фасо (1:0) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 28 декабря на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском Рабате.
Единственный мяч во встрече был забит в середине первого тайма. На 23-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и принес алжирцам три очка.
После перерыва жеребцы пытались отыграться, однако оборона лис пустыни действовала надежно.
Форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре, игрок «Шахтера», провел на поле 66 минут, после чего был заменен.
Эта победа позволила Алжиру набрать 6 очков и досрочно выйти в плей-офф турнира.
Положение в группе E: Алжир (6 очков), Буркина-Фасо, Судан (по 3), Экваториальная Гвинея (0).
Кубок африканских наций
Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Рабат (Марокко)
Алжир – Буркина-Фасо – 1:0
Голы: Рияд Марез, 23 (пен)
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
Фотогалерея
События матча
