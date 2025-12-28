Алжир – Буркина-Фасо – 1:0. Как забил Рияд Марез. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций
Сборная Алжира одержала победу над Буркина-Фасо (1:0) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 28 декабря на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском Рабате.
На 23-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и принес алжирцам три очка.
Форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре, игрок «Шахтера», провел на поле 66 минут, после чего был заменен.
Эта победа позволила Алжиру набрать 6 очков и досрочно выйти в плей-офф турнира.
Кубок африканских наций
Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Рабат (Марокко)
Алжир – Буркина-Фасо – 1:0
Голы: Рияд Марез, 23 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
