Сборная Алжира одержала победу над Буркина-Фасо (1:0) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском Рабате.

На 23-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и принес алжирцам три очка.

Форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре, игрок «Шахтера», провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

Эта победа позволила Алжиру набрать 6 очков и досрочно выйти в плей-офф турнира.

Кубок африканских наций

Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Рабат (Марокко)

Алжир – Буркина-Фасо – 1:0

Голы: Рияд Марез, 23 (пен)

Видео гола и обзор матча