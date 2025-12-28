Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Алжир
28.12.2025 19:30 – FT 1 : 0
Буркина Фасо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 22:25 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:26
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Сборная Алжира одержала победу над Буркина-Фасо (1:0) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском Рабате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 23-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и принес алжирцам три очка.

Форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре, игрок «Шахтера», провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

Эта победа позволила Алжиру набрать 6 очков и досрочно выйти в плей-офф турнира.

Кубок африканских наций

Группа E. 2-й тур, 28 декабря. Рабат (Марокко)

Алжир – Буркина-Фасо – 1:0

Голы: Рияд Марез, 23 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

23’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Алжир).
сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Алжира по футболу Лассина Траоре Рияд Марез видео голов и обзор Кубок африканских наций пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
