Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца

17 декабря информационное пространство Эквадора и всей Южной Америки в очередной раз взорвала новость о громком убийстве. На этот раз жертвой неизвестных бандитов стал 33-летний профессиональный футболист Марио Пинейда. Левый защитник «Барселоны» Гуякиль был застрелен просто посреди белого дня в одном из районов города, когда выбрался вместе с матерью и женой за покупками в мясную лавку.

Министерство внутренних дел сообщило, что Пинейда оказался жертвой двух мотоциклистов, которые подъехали к мясной лавке и хладнокровно расстреляли защитника, имевшего на своем счету в прошлом 9 матчей за национальную сборную Эквадора (за главную команду страны фулбек выступал с 2014 по 2022 годы). Также пули киллеров попали в сопровождавших футболиста женщин, из-за чего супруга Пинейды впоследствии скончалась, а мать получила ряд ранений, но, к счастью, выжила.

Несмотря на то, что вскоре местная полиция отчиталась о задержании двух подозреваемых, которых оперативно вычислили при анализе видеозаписей с городских камер наружного наблюдения, убийство Пинейды получило широкий резонанс в эквадорском обществе. Дело в том, что футболист находился в оживленном районе Гуякиля и был достаточно известной персоной. Более того, перед самым убийством Марио посчитал, что стал жертвой грабителей, по причине чего не оказывал ни малейшего сопротивления и не старался скрыться от преступников. Футболист просто поднял руки, дав понять, что дает бандитам себя обобрать, однако тех интересовало вовсе не это: они буквально изрешетили свинцом защитника местной «Барселоны» – одного из наиболее известных и популярных футбольных клубов Эквадора.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пинейда являлся воспитанником академии «Индепендьенте дель Валье», за который впоследствии сыграл 152 официальных матча. С 2016 года Марио выступал за «Барселону» из Гуякиля, став настоящим ветераном и живой легендой этого клуба, так как провел за него 224 поединка. В 2022-м Пинейда отведал «легионерских хлебов», когда на правах аренды выступал за бразильский «Флуминенсе» (24 матча).

«Барселона» Гуякиль и «Флуминенсе» оперативно отреагировали на убийство своего экс-игрока, подчеркнув, что это является невосполнимой потерей для всего футбольного мира. Не осталась в стороне и Эквадорская федерация футбола, где выразили соболезнования семье убитого, а также осудили насилие, ставшее в последние месяцы частым явлением в этой южноамериканской стране в отношении профессиональных футболистов…

Убийство Пинейды стало пятым, связанным непосредственно с футболом, в Эквадоре в 2025 году. Причем все преступления произошли в период с сентября по декабрь, то есть фактически пять жертв было зафиксировано правоохранительными органами всего за четыре месяца. Это беспрецедентное число продемонстрировало, насколько организованная преступность получила распространение в Эквадоре и особенно в Гуякиле – городе, где криминогенная обстановка является наиболее сложной…

Еще в сентябре буквально в течение нескольких дней в Эквадоре были застрелены трое футболистов: Майкол Валенсия, Леандро Йепес и Джонатан Гонсалес. В начале ноября в стране была зафиксирована смерть еще одного игрока – 16-летнего полузащитника Мигеля Назарено. Причем изначально в СМИ писали о том, что юноша стал жертвой шальной пули, находясь у себя дома, вокруг которого возникла внезапная перестрелка. Первоначально предполагалось, что Назарено, равно как и трое других футболистов, убитых в сентябре, стали жертвами разборок между бандами, занимающимися наркотрафиком между Колумбией и Перу. В последние годы Эквадор, который некогда называли едва ли не самой безопасной и благополучной страной Южной Америки, превратился буквально в транзитный узел поставок кокаина из Колумбии в Перу, что во многом поспособствовало невероятному росту преступности и нарушений закона внутри страны.

Однако впоследствии органы правопорядка, особенно уделив внимание фигуре Джонатана Гонсалеса, пришли к выводу, что в случае с футболистами вряд ли стоит вести речь об убийствах, связанных с наркотиками. Дело в том, что полиции стало известно: Гонсалес незадолго до гибели получал угрозы с требованиями проиграть матч, который в конечном итоге завершился ничьей. В итоге следователи пришли к выводу, что и четверо других жертв, вероятно, были связаны с подпольными ставками на футбол, в какой-то момент оказавшись неугодными тем преступным элементам, которые отвечали за организацию матчей с фиксированными результатами.

Всего в 2025 году в Эквадоре известно еще о четырех фактах вооруженных нападений на профессиональных футболистов. Трое из них пережили острый стресс, фактически оставшись невредимыми, а одному посчастливилось убежать от преступников. Однако, начиная с осени, бандиты стали более наглыми и дерзкими, буквально начав охоту на футболистов, следствием чего стали аж пять жертв…

В ситуации с Пинейдой следствие пока не определилось с ключевыми мотивами преступления, однако оно уже установило, что защитник в течение полугода не получал заработную плату в своем клубе, что могло побудить его связаться с местной мафией, контролирующей рынок подпольных ставок на футбольные матчи.

Ключевая проблема нынешнего Эквадора заключается в том, что государственная власть там нынче весьма хрупка и перманентно сталкивается с масштабными волнами социальных протестов, оказываясь не в состоянии прекратить их или хотя бы временно сдерживать. На этом фоне ряд крупных городов, среди которых и Гуякиль, оказались буквально очагами бандитских разборок, а футболисты внезапно стали представителями сюрреалистически опасной профессии, не имея возможности получить поддержку и защиту от государства.

В регионе участились случаи подрывов автомобилей, перестрелок и вымогательства: с января по сентябрь было зафиксировано 1900 убийств – самый высокий показатель в Эквадоре. Согласно данным Эквадорской обсерватории по организованной преступности, в стране ожидается самый жестокий год за всю историю наблюдений, с более чем 9000 убийствами. В прошлом году эта цифра составляла 7063 насильственных смертей, а в 2023 году – рекордные 8248. Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал бороться с преступными организациями, которые расширили свою деятельность на территории государства, имея тесные связи и покровительство от международных наркокартелей, однако пока у властей это плохо выходит.

Getty Images/Global Images Ukraine

На этом фоне нельзя не упоминать о том, что национальная сборная Эквадора по футболу квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира-2026, который пройдет на полях США, Канады и Мексики. Причем «триколор», даже будучи лишенными трех очков за фальсификации документов Байрона Кастильо, достаточно уверенно финишировали на второй строчке южноамериканского отбора, пропустив вперед лишь действующих чемпионов мира аргентинцев.

В этой связи остается лишь надеяться, что на этот раз чемпионат мира по футболу послужит позитивным сигналом для повышения осведомленности международного сообщества о том, что происходит ныне в Эквадоре, заставив задуматься о конкретных контрмерах, которые можно было бы рассмотреть, в том числе и на уровне ФИФА. Ведь пока, на фоне происходящего в Эквадоре, в голову приходит главная параллель – 31 год назад на мундиале в США также произошел трагический эпизод, вскоре ставший причиной оборванной жизни колумбийского футболиста Андреса Эскобара. Тогда фатальным для игрока оказался автогол в поединке против хозяев турнира. А сегодня, еще задолго до начала матчей чемпионата мира, эквадорский футбол уже переживает трагические эпизоды один за другим, и кто знает, не постарается ли тамошняя мафия повлиять на результаты национальной команды на ЧМ-2026. Ведь там, где фокусируется внимание всей планеты, можно будет очень солидно заработать, не считаясь ни с чем. Именно поэтому нынешнее положение дел в Эквадоре с убийствами футболистов нельзя оставлять вне внимания, хотя вряд ли организация Джанни Инфантино захочет об этом думать и как-то с этим разбираться. У них, видите ли, свои заботы – например, как поскорее вернуть наших прокаженных соседей из страны 404 на мировую арену при помощи новых искусственных турниров…