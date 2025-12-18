Пострадала даже семья. Футболист Барселоны был застрелен
Марио Пинейды не стало в возрасте 33 лет
Был убит эквадорский защитник «Барселоны» Гуаякиль Марио Пинейда.
Футболиста не стало в возрасте 33 лет. Эквадорец несколько раз получал угрозы, сообщал об этом в полицию, и, в конечном итоге, был застрелен возле мясной лавки вместе со своей женой. Также была ранена его мать.
Защитник не получал зарплату в клубе четыре месяца кряду, при том, что «Барселона» является одним из местных топовых клубов.
В Эквадоре это уже четвертый случай убийства футболиста за последнее время.
Ранее 21-летний английский футболист погиб в ДТП.
