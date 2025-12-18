Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Пострадала даже семья. Футболист Барселоны был застрелен
18 декабря 2025, 07:51
Пострадала даже семья. Футболист Барселоны был застрелен

Марио Пинейды не стало в возрасте 33 лет

Пострадала даже семья. Футболист Барселоны был застрелен
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Пинейда

Был убит эквадорский защитник «Барселоны» Гуаякиль Марио Пинейда.

Футболиста не стало в возрасте 33 лет. Эквадорец несколько раз получал угрозы, сообщал об этом в полицию, и, в конечном итоге, был застрелен возле мясной лавки вместе со своей женой. Также была ранена его мать.

Защитник не получал зарплату в клубе четыре месяца кряду, при том, что «Барселона» является одним из местных топовых клубов.

В Эквадоре это уже четвертый случай убийства футболиста за последнее время.

Ранее 21-летний английский футболист погиб в ДТП.

Барселона Гуаякиль
