Пострадала даже семья. Футболист Барселоны был застрелен

Был убит эквадорский защитник «Барселоны» Гуаякиль Марио Пинейда.

Футболиста не стало в возрасте 33 лет. Эквадорец несколько раз получал угрозы, сообщал об этом в полицию, и, в конечном итоге, был застрелен возле мясной лавки вместе со своей женой. Также была ранена его мать.

Защитник не получал зарплату в клубе четыре месяца кряду, при том, что «Барселона» является одним из местных топовых клубов.

В Эквадоре это уже четвертый случай убийства футболиста за последнее время.

