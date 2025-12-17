ФОТО. 21-летний английский футболист погиб в ДТП

Нападающий «Макклсфилда» Итан Маклеод погиб в автокатастрофе.

21-летний футболист возвращался с матча Национальной лиги Север против «Бедфорда», когда авария произошла недалеко от съезда 15 на автомагистрали M1.

В заявлении клуба говорится, что Маклеод был талантливым и уважаемым игроком первой команды, а его смерть стала тяжелым ударом для всего «Макклсфилда». В клубе отметили его яркую личность и пообещали оказать поддержку семье и близким футболиста.

Маклеод перешел в «Макклсфилд» этим летом после десяти лет в академии «Вулверхэмптона». Он дебютировал в сентябре и забил два гола в четырех матчах.

«Вулверхэмптон» также почтил память игрока и проведет минуту молчания перед матчем Премьер-лиги против «Брентфорда».