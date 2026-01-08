Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА назвал игрока Шахтера, за которым необходимо следить в 2026 году
Лига конференций
08 января 2026, 19:29 |
664
1

УЕФА назвал игрока Шахтера, за которым необходимо следить в 2026 году

Аккаунт Лиги конференций отметил гол, забитый Кауаном Элиасом в ворота исландского «Брейдаблика»

08 января 2026, 19:29 |
664
1 Comments
УЕФА назвал игрока Шахтера, за которым необходимо следить в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал видео гола, который забил форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас в матче Лиги конференций.

В третьем туре основного этапа бразильский футболист поразил ворота исландского «Брейдаблика» и помог «горнякам» одолеть соперника со счетом 2:0.

«19-летний Кауан Элиас – один из тех, за кем необходимо следить в 2026 году. Посмотрите на этот бриллиант», – сообщил аккаунт Лиги конференций УЕФА.

Подопечные Арды Турана набрали 13 баллов и разместились на шестой позиции в турнирной таблице. Донецкая команда пробилась в 1/8 финала, матчи этой стадии состоятся 12 и 19 февраля.

Жеребьевка этого раунда, по итогам которой своего соперника из четырех возможных узнает и «Шахтер», запланирована на 27 февраля.

В нынешнем сезоне Кауан провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт бразильца истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

По теме:
Штраф и закрытые трибуны. УЕФА серьезно наказал Баварию за действия фанатов
Шахтер установил серьезную цену на лидера. В Фламенго приняли решение
Украинский легионер: «Меня не заявили в Шахтере. Постоянно переводили тему»
Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик Шахтер Донецк Кауан Элиас видео голов и обзор УЕФА
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
Футбол | 08 января 2026, 14:34 4
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба

Глейкер Мендоса сфотографировался в форме Ботафого

Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08 января 2026, 09:02 5
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов

Горняки пытались купить Габриэля Мека

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
Футбол | 07.01.2026, 22:20
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера
Футбол | 08.01.2026, 18:22
ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Круто, що таланти ⚒️Шахтаря під прицілом УЄФА!🇪🇺 😊
Ответить
-1
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 4
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
07.01.2026, 13:09
Биатлон
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 4
Биатлон
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 5
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 51
Бокс
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем