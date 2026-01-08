УЕФА назвал игрока Шахтера, за которым необходимо следить в 2026 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал видео гола, который забил форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас в матче Лиги конференций.

В третьем туре основного этапа бразильский футболист поразил ворота исландского «Брейдаблика» и помог «горнякам» одолеть соперника со счетом 2:0.

«19-летний Кауан Элиас – один из тех, за кем необходимо следить в 2026 году. Посмотрите на этот бриллиант», – сообщил аккаунт Лиги конференций УЕФА.

Подопечные Арды Турана набрали 13 баллов и разместились на шестой позиции в турнирной таблице. Донецкая команда пробилась в 1/8 финала, матчи этой стадии состоятся 12 и 19 февраля.

Жеребьевка этого раунда, по итогам которой своего соперника из четырех возможных узнает и «Шахтер», запланирована на 27 февраля.

В нынешнем сезоне Кауан провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт бразильца истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.