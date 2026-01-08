Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал предложили топовый трансфер игрока Баварии. В Мадриде дали ответ
Испания
08 января 2026, 19:13 | Обновлено 08 января 2026, 19:14
Испанский гранд отказался от подписания Леона Горецки

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Мадридскому «Реалу» предложили подписать немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецку. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, агент 30-летнего футболиста предложил испанскому гранду кандидатуру своего клиента в качестве свободного агента – соглашение между хавбеком и чемпионом Германии истекает уже летом. в Мадриде отказались от трансфера, хотя несколькими годами ранее интересовались Леоном.

В текущем сезоне Леон Горецка провел 23 матча на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» предложила контракт суперталанту.

Леон Горецка Реал Мадрид Бавария трансферы
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
