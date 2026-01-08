Реал предложили топовый трансфер игрока Баварии. В Мадриде дали ответ
Испанский гранд отказался от подписания Леона Горецки
Мадридскому «Реалу» предложили подписать немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецку. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, агент 30-летнего футболиста предложил испанскому гранду кандидатуру своего клиента в качестве свободного агента – соглашение между хавбеком и чемпионом Германии истекает уже летом. в Мадриде отказались от трансфера, хотя несколькими годами ранее интересовались Леоном.
В текущем сезоне Леон Горецка провел 23 матча на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» предложила контракт суперталанту.
