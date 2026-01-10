Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 января 2026, 01:21
Полный провал. Известна оценка Зинченко за тайм против клуба из Чемпиошипа

Ноттингем Форест вылетел из Кубка Англии от Рексхэма

Полный провал. Известна оценка Зинченко за тайм против клуба из Чемпиошипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В пятницу, 9 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Рексхэмом» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Рейскорс Граунд» в Рексгеме и закончилась ничьей 3:3 в основное время и поражением гостей в серии пенальти – 3:4.

Украинский защитник «лесников» Александр Зинченко провел на поле только первый тайм, но не сумел отличиться результативными действиями.

Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 5,6 баллов из 10 возможных, что стало второй самой низкой оценкой в матче среди всех игроков его команды.

Лучшим игроком встречи был признан вингер «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одой, который оформил дубль и получил оценку 8,8.

Оценки игроков за матч Рексгем – Ноттингем Форест:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
