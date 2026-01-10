Полный провал. Известна оценка Зинченко за тайм против клуба из Чемпиошипа

В пятницу, 9 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Рексхэмом» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Рейскорс Граунд» в Рексгеме и закончилась ничьей 3:3 в основное время и поражением гостей в серии пенальти – 3:4.

Украинский защитник «лесников» Александр Зинченко провел на поле только первый тайм, но не сумел отличиться результативными действиями.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 5,6 баллов из 10 возможных, что стало второй самой низкой оценкой в матче среди всех игроков его команды.

Лучшим игроком встречи был признан вингер «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одой, который оформил дубль и получил оценку 8,8.

Оценки игроков за матч Рексгем – Ноттингем Форест: