Полный провал. Известна оценка Зинченко за тайм против клуба из Чемпиошипа
Ноттингем Форест вылетел из Кубка Англии от Рексхэма
В пятницу, 9 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Рексхэмом» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Рейскорс Граунд» в Рексгеме и закончилась ничьей 3:3 в основное время и поражением гостей в серии пенальти – 3:4.
Украинский защитник «лесников» Александр Зинченко провел на поле только первый тайм, но не сумел отличиться результативными действиями.
Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 5,6 баллов из 10 возможных, что стало второй самой низкой оценкой в матче среди всех игроков его команды.
Лучшим игроком встречи был признан вингер «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одой, который оформил дубль и получил оценку 8,8.
Оценки игроков за матч Рексгем – Ноттингем Форест:
