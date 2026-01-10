Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Шеффилд Уэнсдей
10.01.2026 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз
10 января 2026, 11:03
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 10 января в 17:00 по Киеву

ФК Брентфорд

В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Шеффилдом Уэнсдей» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Шеффилд Уэнсдей

Дела у коллектива в текущем сезоне совсем плохи. В начале сезона из-за финансовых нарушений федерация оштрафовала «сов» на 18 очков, из которых отыграть удалось лишь 11. На данный момент клуб имеет на балансе -7 баллов и занимает последнее, 24 место Чемпионшипа. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 32 зачетных пункта, так что даже чудо не спасет «Шеффилд Уэнсдей» от вылета.

Кубок английской лиги команда покинула на стадии 1/16 финала после поражения против «Гримсби».

Брентфорд

А вот «пчелы» несмотря на значительное ослабление летом демонстрируют отличные результаты. После 21 тура Премьер-лиги на их балансе есть 33 зачетных пункта, позволяющих находиться на 5-м месте турнирной таблицы. И от 4-й, и от 9-й позиции клуб отделяет всего 2 балла.

Из Кубка английской лиги клуб Егора Ярмолюка вылетел на стадии четвертьфинала после проигрыша против «Ман Сити».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в октябре 2022 года в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Тогда игра завершилась вничью, но победу в серии пенальти одержал «Брентфорд».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Шеффилд Уэнсдей» продолжается уже 19 матчей подряд.
  • «Брентфорд» победил в 4/5 предыдущих поединках.
  • В последних 5-х матчах «Брентфорд» пропустил только 3 гола и трижды сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.75.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
