Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2. Пенальти и ассист Йенсена. Видео голов
Кубок Англии
Шеффилд Уэнсдей
10.01.2026 17:00 – FT 0 : 2
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
11 января 2026, 12:56 |
17
0

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2. Пенальти и ассист Йенсена. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26

11 января 2026, 12:56 |
17
0
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2. Пенальти и ассист Йенсена. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января Брентфорд на выезде переиграл Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

Матч, который прошел на стадионе Хиллсбро, завершилась со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Кин Льюис-Поттер и Матиас Йенсен (пенальти). У Йенсена также ассист на своего партнера.

Украинский хавбек лондонской команды Егор Ярмолюк провел всю встречу в резерве.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2

Голы: Льюис-Поттер, 27, Йенсен, 64 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд), асcист Матиас Йенсен.
По теме:
Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1. Хет-трик Ларсена. Видео голов и обзор матча
Чарльтон – Челси – 1:5. Лондонская феерия в Кубке Англии. Видео голов
Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1. Исторический апсет. Видеообзор матча
Матиас Йенсен Шеффилд Уэнсдей Брентфорд Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Кин Льюис-Поттер пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он сможет играть в Италии». Коуч сборной Украины ждет трансфер Батагова
Футбол | 11 января 2026, 12:48 0
«Он сможет играть в Италии». Коуч сборной Украины ждет трансфер Батагова
«Он сможет играть в Италии». Коуч сборной Украины ждет трансфер Батагова

Дмитрий Михайленко поделился мнением об украинском защитнике

Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10 января 2026, 15:10 12
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA

Марта войдет в топ-20. Также поднимется в рейтинге Элина Свитолина

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Бокс | 11.01.2026, 06:32
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 9
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 4
Футбол
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Экс-игрок сборной Украины сообщил, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины сообщил, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 13
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем