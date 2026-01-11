Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2. Пенальти и ассист Йенсена. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26
10 января Брентфорд на выезде переиграл Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.
Матч, который прошел на стадионе Хиллсбро, завершилась со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами отличились Кин Льюис-Поттер и Матиас Йенсен (пенальти). У Йенсена также ассист на своего партнера.
Украинский хавбек лондонской команды Егор Ярмолюк провел всю встречу в резерве.
Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2
Голы: Льюис-Поттер, 27, Йенсен, 64 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
