Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Ярмолюк – в запасе. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Англии
Шеффилд Уэнсдей
10.01.2026 17:00 – перерыв 0 : 1
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 января 2026, 17:00 |
155
0

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Ярмолюк – в запасе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 января в 17:00 поединок 1/32 финала английского кубка

10 января 2026, 17:00 |
155
0
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Ярмолюк – в запасе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января пройдет поединок 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Шеффилд Уэнсдей» и «Брентфорд».

Команды проведут матч на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба клуба не участвовали в предыдущих этапах турнира, стартовав в Кубке с 1/32 финала.

Свисток о старте поединка прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд), асcист Матиас Йенсен.
По теме:
Один из лучших. Известна оценка Миколенко за матч Кубка Англии
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила чемпиона
Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея
Кубок Англии по футболу смотреть онлайн Шеффилд Уэнсдей Брентфорд Егор Ярмолюк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Футбол | 10 января 2026, 17:23 0
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой

Никита Александров занимается вместе с основой Хетафе и уже даже был заявлен на матчи

Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Футбол | 10 января 2026, 11:17 7
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке

Клуб Премьер-лиги неожиданно покинул турнир на стадии третьего раунда

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09.01.2026, 21:21
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 16
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 4
Биатлон
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем